مقتل مصري وإصابة 6 إسرائيليين إثر شجار داخل فندق في طابا- (فيديوهات)

القاهرة- “القدس العربي”: قُتل عامل مصري، الجمعة، خلال شجار في فندق أدى، أيضاً، إلى إصابة 6 سياح من عرب إسرائيل وعمال آخرين في مدينة طابا الساحلية المصرية.

وأظهرت فيديوهات تداولها عدد من رواد الفندق آثار الدماء وتحطيم الأثاث في بهو الفندق.

وجاءت الرواية الرسمية المصرية على لسان مصدر مصري نقلت عنه قناة القاهرة الإخبارية قوله، إن مشاجرة جرت في أحد فنادق مدينة طابا بين عامل مصري و4 سائحين من عرب 48 نتج عنها إصابة العامل المصري بجروح بالغة وإصابة 3 سائحين.

فيما كانت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أفادت بعملية طعن على الحدود المصرية الإسرائيلية أسفرت عن إصابة 6 أشخاص.

وذكرت أنّ المصابين في عملية الطعن في طريقهم إلى إسرائيل وجار فحص الخلفية.

يذكر أن فندق طابا كان قد بناه الاحتلال الإسرائيلي خلال فترة المفاوضات لاستعادة طابا، وحمل اسم ” سونستا” في محاولة لعرقلة النقطة رقم 91 في خط الحدود المشتركة -منطقة طابا- إلى مصر بعد حكم هيئة التحكيم الخاصة بأحقية مصر فيها.

وبعد صدور حكم لجنة التحكيم الدولي عام 1988 بأحقية مصر في طابا، أراد الجانب الإسرائيلي عرقلة الانسحاب بدعوى أن هذا الفندق ملك لإسرائيل، وقررت مصر شراء الفندق، من ميزانية وزارة السياحة آنذاك ودفعت ثمنه بالفعل نقدا.

ومنذ بدء العدوان على قطاع غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، شهدت مصر عدة عمليات استهدفت إسرائيليين، وكان أحد أفراد الشرطة المصرية، قتل سائحين إسرائيليين، عندما أطلق أعيرة نارية من سلاحه الشخصي على أحد الأفواج السياحية الإسرائيلية في منطقة “عمود السواري» الأثرية في مدينة الإسكندرية شمال مصر، في الثامن من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وأعلنت مجموعة أطلقت على نفسها “طلائع التحرير- مجموعة الشهيد محمد صلاح” مسؤوليتها عن اغتيال ما وصفته بعميل إسرائيلي في مدينة الإسكندرية.

وفي مايو/ آيار الماضي أعلن الجيش المصري، استشهاد عنصر تأمين على الحدود مع مدينة رفح الفلسطينية إثر إطلاق نار واشتباك مع جيش الاحتلال.

وجاء الاشتباك بعد ساعات من المجزرة التي نفذها جيش الاحتلال في مدينة رفح الفلسطينية التي عرفت بـ “مجزرة الخيام”، بعد غارة استهدفت مخيما للنازحين.