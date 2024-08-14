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إصابة 7 أشخاص في هجوم طعن بمركز للاجئين في شرق برلين

14 - أغسطس - 2024

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برلين: أعلنت الشرطة اليوم الأربعاء أن رجلا أصاب سبعة أشخاص بسكين في مركز للاجئين بشرق العاصمة الألمانية برلين
ومن بين المصابين في الحادث الذي وقع مساء أمس الثلاثاء في منطقة مرزان في برلين صبي / 15 عاما/ وحارس أمن وزائر بالمركز.
وعالج المسعفون وأطباء الطوارئ المصابين بجروح وطعنات في موقع الهجوم، وبعد ذلك تم نقلهم للمستشفى. ولم يصب أي من الضحايا بإصابات مهددة للحياة.
وأصيب أيضا المهاجم المشتبه به هو جزائري / 21 عاما./ وقالت متحدثة باسم الشرطة إنه تم احتجازه، ولم يعرف بعد الدافع وراء الهجوم.
ويشار إلى أن حارس الأمن والزائر المصابين من ألمانيا، في حين أن الخمسة المصابين الآخرين من مولدوفا.
(د ب ا)

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