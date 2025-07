إصابة 7 إسرائيليين في حادث دهس وسط البلاد

تل أبيب: أصيب سبعة إسرائيليين بجروح، اليوم الخميس، في حادث دهس يشتبه في أنه متعمد، وسط البلاد.

وذكرت قناة 13 الإسرائيلية أن حادث الدهس وقع عند محطة حافلات في مدخل مستوطنة كفار يونا بوسط إسرائيل، حيث جرى نقل المصابين، وعددهم سبعة، إلى المستشفى .

وأشارت إلى سائق الحافلة هرب، ويجري البحث عنه وتعمل الشرطة على تحديد هويته.

ويقول المدير العام لنجمة داوود الحمراء إيلي بين إنه لم تقع إصابات خطيرة، ولا يزال رجال الإنقاذ في مكان الحادث.

About 7 or more people have been injured in a Jihadist ramming attack in central Israel near the entrance to Kfar Yona pic.twitter.com/U0TG1cKKym

— Documenting Israel (@DocumentIsrael) July 24, 2025