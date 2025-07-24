سياسة | عربي | فلسطين

إصابة 7 إسرائيليين في حادث دهس وسط البلاد

منذ ساعة واحدة

الشرطة الإسرائيلية تطوق موقع عملية دهس في مدينة كفار يونا. 24 يوليو 2025. ا ف ب

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تل أبيب: أصيب سبعة إسرائيليين بجروح،  اليوم الخميس، في حادث دهس  يشتبه في أنه متعمد، وسط البلاد.

وذكرت قناة 13 الإسرائيلية أن حادث الدهس وقع عند محطة حافلات في  مدخل مستوطنة كفار يونا بوسط إسرائيل، حيث جرى نقل المصابين، وعددهم سبعة، إلى المستشفى .

وأشارت إلى سائق الحافلة هرب، ويجري البحث عنه وتعمل الشرطة على تحديد هويته.

ويقول المدير العام لنجمة داوود الحمراء إيلي بين إنه لم تقع إصابات خطيرة، ولا يزال رجال الإنقاذ في مكان الحادث.

( د ب أ)

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