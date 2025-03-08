إصابة 7 فلسطينيين بقصف إسرائيلي لجرافة تقوم بإزالة الركام شمالي غزة

غزة: أصيب 7 فلسطينيين، السبت، في قصف مسيرة إسرائيلية لجرافة تقوم بإزالة ركام منزل في بلدة بيت حانون شمالي قطاع غزة.

وقال مصدر طبي إنه جرى نقل 7 مواطنين إلى مستشفى “كمال عدوان” شمال القطاع مصابين بجروح مختلفة بعد استهدافهم بصاروخ من طائرة مسيرة إسرائيلية.

وذكر شهود عيان بأن الطائرة الإسرائيلية استهدفت جرافة يحيط بها مجموعة من الفلسطينيين كانوا يحاولون إزالة ركام أحد المنازل التي دمرها الجيش الإسرائيلي في بلدة بيت حانون.

وفي قت سابق، استشهد ثلاثة فلسطينيين باعتداءات إسرائيلية بالقصف وإطلاق النيران في مناطق مختلفة في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وذكر شهور عيان أن آليات الجيش الإسرائيلي المتمركزة في محور “فيلادلفيا” على طول حدود قطاع غزة مع مصر، أطلقت نيرانها تجاه منازل الفلسطينيين جنوب ووسط مدينة رفح.

فيما أطلقت دبابة إسرائيلية “قذيفة صوتية” صوب المنازل في حي السلام شرق مدينة رفح.

يأتي هذا الاستهداف في ظل استمرار التصعيد الإسرائيلي وعمليات التوغل في مناطق مختلفة من القطاع، ما يسفر عن سقوط المزيد من الضحايا المدنيين.

(الأناضول)