إصابة 7 مدنيين بتفجير إرهابي في “تل رفعت” بمحافظة حلب- (فيديو)

حلب: أصيب 7 مدنيين في هجوم إرهابي بسيارة مفخخة، الثلاثاء، بمدينة تل رفعت بمحافظة حلب شمالي سوريا.

وأوضحت مصادر محلية أن بين المدنيين المصابين طفلا صغيرا.

وطوقت القوات الأمنية المكان الذي وقع فيه التفجير الإرهابي الذي تسبب بخسائر مادية في المباني المجاورة.

مراسل #الجزيرة_مباشر: انفجار دراجة نارية مفخخة في مدينة تل رفعت شمالي مدينة #حلب pic.twitter.com/Me8MHBGioq — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 31, 2024

واستطاع الجيش الوطني السوري تحرير ناحية تل رفعت بريف حلب من إرهابيي تنظيم “بي كي كي/ واي بي جي” خلال عملية فجر الحرية التي أطلقها في الأول من كانون الأول/ ديسمبر الجاري.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري بسطت الفصائل السورية سيطرتها على العاصمة دمشق بعد أيام من السيطرة على مدن أخرى، لينتهي بذلك 61 عاما من حكم نظام حزب البعث الدموي و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

وفي اليوم التالي، أعلن قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع تكليف محمد البشير برئاسة الحكومة، التي كانت تدير إدلب منذ سنوات، بتشكيل حكومة سورية جديدة لإدارة المرحلة الانتقالية.

(الأناضول)