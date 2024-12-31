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إصابة 7 مدنيين بتفجير إرهابي في “تل رفعت” بمحافظة حلب- (فيديو)

31 - ديسمبر - 2024

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حلب: أصيب 7 مدنيين في هجوم إرهابي بسيارة مفخخة، الثلاثاء، بمدينة تل رفعت بمحافظة حلب شمالي سوريا.

وأوضحت مصادر محلية أن بين المدنيين المصابين طفلا صغيرا.

وطوقت القوات الأمنية المكان الذي وقع فيه التفجير الإرهابي الذي تسبب بخسائر مادية في المباني المجاورة.

واستطاع الجيش الوطني السوري تحرير ناحية تل رفعت بريف حلب من إرهابيي تنظيم “بي كي كي/ واي بي جي” خلال عملية فجر الحرية التي أطلقها في الأول من كانون الأول/ ديسمبر الجاري.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري بسطت الفصائل السورية سيطرتها على العاصمة دمشق بعد أيام من السيطرة على مدن أخرى، لينتهي بذلك 61 عاما من حكم نظام حزب البعث الدموي و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

وفي اليوم التالي، أعلن قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع تكليف محمد البشير برئاسة الحكومة، التي كانت تدير إدلب منذ سنوات، بتشكيل حكومة سورية جديدة لإدارة المرحلة الانتقالية.

(الأناضول)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    ديسمبر 31, 2024 الساعة 6:43 م

    هه كما توقعنا، سوريا بعد الطاغية الهارب ستدخل عصر الفوضى الاقتتال يا رجال 😎😓

    رد

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