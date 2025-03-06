إصابة 15 شخصا في كوريا الجنوبية بعد سقوط قنابل فوق منازل خلال تدريب عسكري- (صور)

سول: قال سلاح الجو وإدارة الإطفاء إن 15 شخصا أصيبوا في كوريا الجنوبية الخميس بعد أن سقطت قنابل من طائرات مقاتلة على منطقة مدنية أثناء تدريبات عسكرية في بوشون، مما تسبب في إلحاق أضرار بمنازل وكنيسة.

وقالت خدمات الإطفاء في غيونغغي-دو بوكبو في بيان إن 15 شخصا أصيبوا، اثنان منهم في حالة خطيرة.

وتبعد بوشون 40 كيلومترا إلى الشمال الشرقي من سول وبالقرب من الحدود شديدة التسليح مع كوريا الشمالية.

وقال سلاح الجو الكوري الجنوبي إن ثماني قنابل من طراز “إم كيه 82” زنة 500 رطل من طائرات “كيه إف-16” سقطت خارج ميدان الرماية أثناء تدريبات مشتركة بالذخيرة الحية.

وعبر في بيان “عن الأسف عن الأضرار التي تسبب فيها حادث السقوط غير الاعتيادي”.

ويشكو سكان المنطقة من الاضطرابات والمخاطر المحتملة من ميادين التدريب القريبة منذ سنوات.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية أنه جرى إجلاء سكان بينما كانت السلطات تتحقق مما إذا كانت هناك أي قنابل غير منفجرة.

وقالت وزارة الدفاع في وقت سابق الخميس إن القوات الكورية الجنوبية والأمريكية تجري أول تدريبات مشتركة بالذخيرة الحية في بوشون وأنها مرتبطة بالتدريبات العسكرية السنوية المقرر أن تنطلق الأسبوع المقبل.

(رويترز)