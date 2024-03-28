إصابة 8 جنود إسرائيليين بغزة ترفع الإجمالي إلى 3160 منذ 7 أكتوبر 

القدس المحتلة: أصيب 8 جنود إسرائيليين في غزة، خلال المعارك الدائرة في الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع الحصيلة إلى 3160 منذ بدء الحرب على القطاع في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ووفقا لمعطيات رسمية، فإن عدد الضباط والجنود الجرحى ارتفع من 3152 أمس الأربعاء، إلى 3160 الخميس، بينهم 490 تعرضوا لجروح خطرة، و837 إصابتهم متوسطة، و1833 يعانون جروحا طفيفة.

وأشارت المعطيات المنشورة على الموقع الإلكتروني للجيش، إلى أن 1523 من الضباط والجنود أصيبوا خلال المعارك البرية في قطاع غزة، التي بدأت في 27 أكتوبر.

بدورها، قالت صحيفة “هآرتس” العبرية إن 8 جنود إسرائيليين أصيبوا في غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وسبق للجيش الإسرائيلي الإعلان في أحدث إحصائية، أن 597 ضابطا وجنديا قتلوا منذ بداية الحرب على قطاع غزة، بينهم 253 منذ بدء المعارك البرية.

وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا في البنى التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”.

(الأناضول)