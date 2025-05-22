سياسة | عربي | فلسطين

إصابة 8 فلسطينيين إثر إضرام مستوطنين النار بمنازل بلدة بالضفة- (فيديو)

22 - مايو - 2025

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سلفيت: أحرق مستوطنون إسرائيليون، مساء الخميس، عددا من المنازل الفلسطينية بعد اقتحامهم أطراف بلدة بروقين غرب محافظة سلفيت شمالي الضفة الغربية المحتلة، ما أدى إلى إصابة 8 فلسطينيين بحروق.

وهاجمت مجموعة من المستوطنين أطراف البلدة، وأضرمت النيران في عدد من المنازل، ما أدى إلى أضرار مادية جسيمة واندلاع حرائق واسعة في المنطقة، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا”.

وانتشرت مقاطع مصورة تظهر اندلاع النيران في عدة مواقع ببلدة بروقين.

فيما أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني عبر بيان، بأن طواقمه تعاملت مع 8 إصابات بالحروق، نتيجة حرق المستوطنين المنازل في بلدة بروقين، وتم علاجهم ميدانيا.

جاء ذلك إثر إعادة قوات إسرائيلية اقتحام البلدة، مساء الخميس، بعد بضع ساعات من انسحابها منها، وفق وكالة “وفا” التي أوضحت أن الجيش اقتحم البلدة بعدد كبير من الآليات العسكرية، وأغلق شوارع داخلية، ودهم عدة منازل وشرع بتفتيشها.

وظهر الخميس، انسحب جيش الاحتلال الإسرائيلي من بلدتي بروقين وكفر الديك المجاورة لها، بعد عملية عسكرية استمرت 9 أيام، تخللها قتل شاب فلسطيني، وحملة اعتقالات وتحويل منازل لثكنات عسكرية، بحجة البحث عن منفذ عملية إطلاق نار أسفرت عن مقتل إسرائيلية وإصابة زوجها.

وبالتوازي مع حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى استشهاد 969 فلسطينيا على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال ما يزيد على 17 ألفا، وفق معطيات فلسطينية.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 175 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.

(الأناضول)

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