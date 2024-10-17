إصابة 8 فلسطينيين في اعتداءات إسرائيلية في الضفة- (فيديو)

نابلس: أصيب 8 فلسطينيين، الخميس، إثر اعتداءات نفذها الجيش الإسرائيلي ومستوطنون، في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

في قرية بيت فوريك، شرق مدينة نابلس (شمال)، أصيب 5 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي، خلال مواجهات مع الجيش إثر اقتحامه القرية.

وذكر الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، أن طواقمه في نابلس “تعاملت مع 5 إصابات بالرصاص الحي، في اقتحام جيش الاحتلال بيت فوريك، وتم نقلهم إلى المستشفى”.

تغطية صحفية| لحظة اعتقال أحد الشبان خلال المواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة بيت فوريك شرق نابلس مساء اليوم. pic.twitter.com/blOjr8UMdg — شبكة قدس | الأسرى (@asranews) October 17, 2024

وتداول فلسطينيون مقطعًا مصورًا يظهر تنكيل جنود إسرائيليين بطفل فلسطيني في القرية.

ويظهر في المقطع المصور 3 جنود إسرائيليين ينهالون بالضرب على طفل ملقى على الأرض.

تغطية صحفية: لحظة اعتداء جنود الاحتلال بشكلٍ وحشي على طفل خلال اقتحام بلدة بيت فوريك شرق نابلس pic.twitter.com/g7jhXtajFB — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) October 17, 2024

وفي مخيم العروب، شمال مدينة الخليل (جنوب)، أصيب طفلان برصاص الجيش الإسرائيلي، خلال مواجهات دارت في المخيم.

وذكرت وكالة “وفا” الرسمية أن “قوات الاحتلال اقتحمت مخيم العروب، وأطلقت الرصاص الحي تجاه المواطنين، ما أدى إلى إصابة طفلين، إصابة أحدهما بالرأس ووُصفت بالخطيرة، وتم نقلهما إلى المستشفى الأهلي بالخليل”.

إصابة طفل فلسطيني خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم العروب شمال الخليل بالضفة الغربية pic.twitter.com/CffvKtt754 — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) October 17, 2024

وفي قرية ياسوف شرق مدينة سلفيت (شمال)، أصيب فلسطيني بحجر في رأسه، إثر اعتداء مستوطنين على قاطفي الزيتون في القرية.

وقال وائل أبو ماضي، رئيس مجلس قرية ياسوف إن “مستوطنين من مستوطنة “تفّوح” هاجموا مزارعين خلال قطف الزيتون، ما أدى لإصابة أحد المزارعين بحجر في رأسه”.

ولفت أبو ماضي، إلى تكرر هجمات المستوطنين على المزارعين خلال موسم قطف الزيتون، بحماية الجيش الإسرائيلي.

وأشار إلى “قيام المستوطنين بفصل التيار الكهربائي عن ياسوف، بعد أعمال تخريب في الخطوط الرئيسية، فيما تعمل الفرق المختصة على إصلاحها”.

وعادة ما يشن مستوطنون إسرائيليون هجمات على المزارعين الفلسطينيين وحقولهم، وتتزايد الهجمات مع موسم قطف ثمار الزيتون خلال شهري أكتوبر/ تشرين الأول ونوفمبر/ تشرين الثاني من كل عام.

وبالتزامن مع حرب الإبادة التي تشنها تل أبيب على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، وسع الجيش الإسرائيلي عملياته، كما صعد المستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية بما فيها شرقي القدس، ما أسفر إجمالا عن استشهاد 756 فلسطينيا وإصابة نحو 6 آلاف و250

(الأناضول)