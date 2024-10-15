سياسة | دولي

إصابة 8 في هجمات بمسيرات على بيلغورود الروسية

16 - أكتوبر - 2024

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بيلغورود: قال فياتشيسلاف جلادكوف حاكم منطقة بيلغورود الروسية الجنوبية، إن طائرات مسيرة أوكرانية شنت سلسلة من الهجمات اليوم الثلاثاء، على تلك المنطقة الحدودية، ما أدى إلى إصابة ثمانية أشخاص على الأقل، وإلحاق أضرار بسيارات وممتلكات.

وأضاف جلادكوف عبر تطبيق تيليغرام للمراسلة، أن طائرة مسيرة استهدفت حافلة متحركة في قرية أوكتيابرسكي بالقرب من الحدود الأوكرانية، ما أدى إلى إصابة ثمانية أشخاص، بينهم أربعة قصَّر.

وأشار إلى أن هجمات الطائرات المسيرة استمرت خلال المساء، مستهدفة مواقع تجارية وبنية تحتية في قريتين أخريين بالقرب من الحدود، دون أن ترد أنباء عن وقوع إصابات هناك.

وتقصف القوات الأوكرانية منذ شهور أهدافا عبر الحدود في مناطق مختلفة، حيث نفذت في أغسطس/ آب الماضي توغلا في منطقة كورسك حيث سيطرت على مساحات كبيرة من الأراضي.

وقال مسؤولون في موسكو إن الجيش الروسي استعاد السيطرة على عدة قرى في المنطقة.
(رويترز)

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