إصابة 9 أشخاص في انفجار جديد بمدينة حمص السورية

لقطة لقتلى إثر قصف مسيرات للكلية الحربية بحمص أمس- (ا ف ب)

دمشق: أصيب تسعة أشخاص في انفجار وقع في مدينة حمص وسط سوريا، اليوم الجمعة، بعد تصدي قوات النظام السوري لعدد من الطائرات المسيرة.

وقالت مصادر مقربة من قوات النظام: “أصيب تسعة أشخاص في انفجار جسم ملغم سقط في حي الغوطة شمال غرب مدينة حمص، وإصابتهم متوسطة وخفيفة”.

وأكدت المصادر أن “الانفجار ناجم عن تصدي وسائط الدفاع الجوي التابعة للجيش السوري لست مسيّرات تم إسقاطها على أطراف مدينة حمص الشمالية الغربية”.

يأتي ذلك عقب هجوم بطائرات مسيرة على حفل تخريج دفعة من طلبة الكلية الحربية في حمص، أمس الخميس، ما أسفر عن مقتل 89 شخصاً، منهم 31 من النساء، و5 أطفال، وإصابة 277 آخرين.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم .

(د ب أ)