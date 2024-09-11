جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل جنديين في تحطم طائرة مروحية خلال الليل في قطاع غزة

القدس: أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء مقتل جنديين وجرح سبعة آخرين في تحطم طائرة مروحية خلال الليل في رفح في جنوب قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال في بيان إن “التحقيقات الأولية تشير إلى أن الحادث لم يكن ناجما عن نيران العدو … قُتل جنديان من جيش الدفاع الإسرائيلي نتيجة للحادث”.

وأشار البيان إلى إصابة سبعة جنود آخرين.

وقال جيش الاحتلال إنه يحقق في سبب الحادث الذي وقع أثناء هبوط المروحية في رفح.

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال أصابة 9 جنود إسرائيليين خلال الـ24 ساعة الماضية في المعارك الدائرة في قطاع غزة، وفق معطيات لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وبحسب المعطيات التي نشرها جيش الاحتلال الإسرائيلي على موقعه الإلكتروني، الأربعاء، فإن عدد الجنود الجرحى منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي بلغ 4440 ارتفاعا من 4431 يوم أمس.

وبذلك يكون عدد الجنود الجرحى خلال الساعات الـ24 الماضية بلغ 9.

وبحسب معطيات جيش الاحتلال فإن الجنود أصيبوا بالمعارك البرية في قطاع غزة.

وتشير المعطيات إلى أن 2280 جنديا أصيبوا بالمعارك البرية في قطاع غزة التي بدأت في 27 أكتوبر الماضي ارتفاعا من 2271 يوم أمس.

وتظهر المعطيات أن21 جندياً حالتهم خطيرة يتلقون العلاج حاليا، و159 يتلقون العلاج بحالة متوسطة و5 بحالة طفيفة.

وطبقا للمعطيات فإن 708 جنود وضباط قتلوا منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر الماضي بينهم 342 بالمعارك البرية في قطاع غزة.

وبدعم أمريكي، تشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر، حربا مدمرة على غزة خلفت نحو 136 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

(وكالات)