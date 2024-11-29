إصابة 9 مستوطنين بينهم 3 في حالة خطيرة بعد إطلاق نار على حافلتهم.. واستشهاد المنفذ- (فيديو)

لندن- “القدس العربي”:

قالت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الجمعة، إن 9 مستوطنين أصيبوا في عملية إطلاق نار على حافلة قرب مستوطنة أرئيل شمالي الضفة الغربية.

وأضافت أن 3 من المصابين في حالة خطيرة. فيما استشهد المنفذ.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية، إن مسلحا فلسطينيا وصل مفترق طرق قرب مستوطنة “أرئيل” وفتح نيران سلاحه الأتوماتيكي على الحافلة، التي تقلّ مستوطنين.

من عملية إطلاق نار قرب مستوطنة أرئيل في الضفة الغربية pic.twitter.com/r3ificDt6W — قناة المنار (@TVManar1) November 29, 2024

🔴استشهاد منفذ عملية مستوطنة ارئيل ومقتل صهيوني وإصابة 8 آخرين. pic.twitter.com/KEtY9YAM33 — Khair Eddin Aljabri (@Khair_Aljabri) November 29, 2024

من جهتها، تبنت “كتائب القسام” العملية، وقالت في بيان: “بعون الله وقوته وتوفيقه؛ تعلن كتائب الشهيد عز الدين القسام مسؤوليتها عن عملية إطلاق النار قرب مغتصبة أرئيل المقامة على أراضي محافظة سلفيت، التي باغت فيها أحد مجاهدينا الأبطال عددا من الجنود والمغتصبين الصهاينة داخل حافلة فأصاب 9 جراح 3 منهم حرجة”.

وكشفت أن منفذ العملية هو الشهيد سامر محمد أحمد حسين (46 عاما) من قرية عينبوس جنوبي مدينة نابلس.

وشددت الكتائب “على أن كل القرارات التي كُتبت بحبر الحكومة الصهيونية المتطرفة، والتي تستهدف بها الضفة الغربية، ستدفّع ثمنها دمًا مسفوكًا من أجساد الجنود والمغتصبين في كل محافظات الضفة” وفق البيان.