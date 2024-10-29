إصابة 900 عسكري إسرائيلي منذ بدء غزو لبنان

القدس: كشفت وزارة الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، عن دخول 900 عسكري إلى المستشفيات منذ بداية الغزو البري في لبنان قبل أكثر من شهر، من إجمالي 12 ألفا أصيبوا في الحرب المستمرة على غزة ولبنان منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

ونقلت القناة “12” الإسرائيلية عن وزارة الجيش أن “قسم إعادة التأهيل بالوزارة استقبل نحو 12 ألف جريح من الجيش وقوات الأمن (الشرطة وجهاز الأمن العام “الشاباك”)، منذ 7 أكتوبر 2023″.

ولفتت الوزارة إلى نقل 900 جريح جديد للمستشفيات منذ بداية الغزو البري الإسرائيلي للبنان في 30 سبتمبر/ أيلول الماضي.

وأشارت إلى أن “51 بالمئة من المصابين هم من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عاما”.

وقالت الوزارة إن نحو 8500 من الجنود المصابين يعانون إصابات جسدية، منهم نحو 1500 أصيبوا مرتين خلال القتال في غزة ولبنان، إضافة إلى 5200 يعانون اضطرابات نفسية.

وأضافت: “14 بالمئة من المصابين حالاتهم متوسطة إلى خطيرة، و23 بالمئة بإصابات خطيرة في الرأس، و60 بالمئة مبتورو الأطراف، إضافة إلى 12 مصابا فقدوا أبصارهم”.

وقالت القناة الإسرائيلية: “بحسب تقديرات قسم إعادة التأهيل، فإنه بحلول عام 2030 سيكون هناك نحو 100 ألف شخص معاق في الجيش الإسرائيلي، 50 بالمئة منهم يعانون إعاقة ذهنية”.

(الأناضول)