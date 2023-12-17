إصابتان برصاص الاحتلال الإسرائيلي في جيوس وباقة الحطب شرق قلقيلية

قلقيلية: أصيب شابان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد منتصف الليلة، في قريتي جيوس، وباقة الحطب شرق قلقيلية، وجرى اعتقال أحدهما.

وأفادت مصادر طبية في الهلال الأحمر، بإصابة شاب (20 عاما) بالرصاص الحي في الفخذ، خلال اقتحام قوات الاحتلال لقرية باقة الحطب شرق قلقيلية، وجرى نقله للمستشفى لتلقي العلاج، وفقاً لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

كما ابلغت ذات المصادر، عن اصابة شاب بالرصاص الحي في بلدة جيوس شرق قلقيلية، ومنعت قوات الاحتلال طواقم الاسعاف من الوصول الى مكان الاصابة، واعتقلته في وقت لاحق، دون التمكن من معرفة طبيعة اصابته.

وفي السياق، اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، بلدة حبلة جنوب قلقيلية، وانتشرت في احياء البلدة وداهمت عددا من المنازل، دون اي يبلغ عن اعتقالات حتى إعداد هذا الخبر.

(وكالات)