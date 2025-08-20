سياسة | عربي

إصابتان بقصف إسرائيلي استهدف سيارة في صور جنوبي لبنان- (فيديو)

منذ 21 دقيقة

بيروت: أصيب شخصان، مساء الأربعاء، إثر استهداف مسيّرة إسرائيلية سيارة في محلة الحوش، شرقي مدينة صور جنوبي لبنان.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن “مسيرة معادية قصفت سيارة في محلة الحوش، ما أدى لإصابة شخصين بجراح طفيفة، جرى نقلهم للمستشفيات القريبة”.

وأشارت إلى أن القصف أدى لتضرر منزل يقع مقابل موقع الاستهداف، فيما واصلت الطائرات المسيّرة الإسرائيلية التحليق في أجواء مدينة صور.

وتواصل إسرائيل بشكل شبه يومي شن هجمات على مناطق مختلفة بلبنان تؤدي لسقوط شهداء وجرحى.

وشنت إسرائيل في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 عدوانا على لبنان تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/ أيلول 2024، ما أسفر عن أكثر من 4 آلاف شهيد ونحو 17 ألف جريح.

وفي 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بدأ سريان اتفاق لوقف لإطلاق النار بين “حزب الله” وإسرائيل، لكن تل أبيب خرقته أكثر من 3 آلاف مرة، ما أسفر عن 281 شهيدا و599 جريحا، وفق بيانات رسمية.

وفي تحد لاتفاق وقف إطلاق النار، نفذ الجيش الإسرائيلي انسحابا جزئيا من جنوب لبنان، بينما يواصل احتلال 5 تلال سيطر عليها خلال الحرب الأخيرة.

(الأناضول)

كلمات مفتاحية

