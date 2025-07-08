إصدارات غنائية لكل من نانسي عجرم ووائل كفوري ونوال الزغبي وفضل شاكر

بيروت – «القدس العربي»: يشهد الموسم الصيفي إصدارات غنائية بالجملة لعدد من نجوم الفن في لبنان، ومن بينهم ألبوم غنائي جديد للنجمة اللبنانية نانسي عجرم سيبصر النور في القريب العاجل. وعليه، فقد شوقت نانسي متابعيها عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي على البومها الجديد الذي سيتضمن أنماطاً غنائية منوعة، فنشرت مقطع فيديو حول كواليس التجهيزات الخاصة بهذا الالبوم، وعلقت عليه بعلامات الموسيقى والكاسيت مع عبارة قريباً، في إشارة واضحة إلى قرب إصدار هذا الالبوم.

من جهته، يستعد النجم وائل كفوري لإطلاق أغنية «تك تك قلبي» وهي أغنيته الثانية من ألبومه الغنائي الجديد WK25، بعد نجاح أغنيته الجديدة

كما تستعد النجمة نوال الزغبي لطرح أغنية «وقت الشدة» وهي الأغنية الرابعة من ألبومها الغنائي الجديد «يا مشاعر» الذي طرحت منه لغاية الآن أغنية «يا مشاعر» التي تحمل اسم الالبوم نفسه و»ماضي وفات» و»أجي بالدلع».

إلى ذلك، ينتظر محبو الفنان فضل شاكر إصدار أحدث أعماله الغنائية وهي ديو بعنوان « كيفك عفراقي» ستجمعه بنجله محمد شاكر الذي حقق نجاحاً لافتاً في مهرجان موازين قبل أيام.

وسيتم طرح الاغنية التي هي باللهجة اللبنانية على طريقة الفيديو كليب على تطبيق «يوتيوب» والمنصات الرقمية بعد أن تم طرح البرومو الخاصة بها في الايام القليلة الماضية والذي استحوذ على إعجاب الجمهور.

بدوره، يستعد الفنان ناجي اسطا لطرح أغنية جديدة منفردة بعنوان «قفلنا عالموضوع» بعد الانتهاء من تصويرها على طريقة الفيديو كليب تحت إشراف المخرج وليد ناصيف. والاغنية الجديدة هي باللهجة اللبنانية وتحمل توقيع رامي شلهوب كتابة ولحناً.

أما الفنان رفيق خويري فقد طرح أغنية جديدة منفردة بعنوان «تحقق حلمي» على طريقة الفيديو كليب، وهي اغنية باللهجة اللبنانية ورومانسية خاصة بالاعراس، وهي من كلمات عاطف بو أنطون وألحان جوزيف ديب وإخراج جيلبير سيدية وتسجيل وتوزيع إيلي سابا وتحظى هذه الاغنية برواج كبير ويتم تداولها على نطاق واسع في الاعراس ولا سيما في الرقصة الاولى للعروسين.