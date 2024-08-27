إصدارات مختلفة للناقد المصري مصطفى عطية جمعة

عن دار متون المثقف للنشر والتوزيع في القاهرة، أصدر الناقد والكاتب المصري مصطفى عطية جمعة عدة مؤلفات متباينة، ما بين الرواية والنقد والكتابة للأطفال.

«المعجمية العربية.. قراءة حضارية في ضوء الأنثروبولوجيا الثقافية» عنوان الكتاب الذي يسعى جمعة، وعبر فصوله الثلاثة إلى تقديم قراءة ثقافية حضارية حول تطور المعجمية العربية، من منظور ثقافي وأنثروبولوجي، دون الاقتصار على المفردات والتراكيب اللغوية المعهودة، لكن من خلال التحديات التي تواجه اللغة العربية الآن، ومنه التطور المعجمي العربي في ضوء نمو معارف الحضارة الإسلامية، وتكامل علومها، وتلاقحها مع حضارات أخرى. ومن القضايا التي ناقشها الكتاب.. إشكالية اللغة والاستعمار والصراع، الأدوار الحضارية للغة العربية، التعدد اللغوي وتأثير النموذج الحضاري، علاقة الأنثروبولوجيا بالمعجمية، خاصة في حقبة الجاهلية، قضايا الشفاهية والكتابية، علاقة المعجمية بالسياق والأثر الثقافي، ثم المعجمية وخريطة التأليف الحضاري في التراث العربي، ليأتي معجم «لسان العرب» لابن منظور، مثالاً على التطور الحضاري واكتمال العلوم اللغوية، وفي الأخير نصل إلى التأليف المعجمي في العصر الحديث، كمحاولة لتسهيل العربية المعاصرة.

أما الرواية فجاءت بعنوان «النسيم والهجير» وتدور حول حياة الشخصية الرئيسية، والموّزعة بين عالمين مختلفين، ومن خلال الذكريات وتفاصيل الحياة اليومية نكتشف حقيقة هذه الشخصية وكوامن تمردها.

وأخيراً يأتي كتاب «المتسابقون للفردوس» وهو مجموعة من النصوص المسرحية الموجهة للأطفال واليافعين. وتأتي بنية النصوص في شكل أسئلة تدور في مخيلة الفتيات (الطالبات) فتقوم (المُعلمة) بالإجابة عليها من خلال حكايات واقعية وتاريخية.