إصلاحات نتنياهو القضائية وحرب غزة تجعلان 2023 من أسوأ الأعوام على الاقتصاد الإسرائيلي

■ القدس – الأناضول: تنهي إسرائيل بعد أيام أحد أصعب أعوامها اقتصادياً بفعل الاحتجاجات الشعبية الواسعة على «الإصلاحات القضائية» المثيرة للجدل، وتداعيات حرب غزة.

فقد بدأ عام 2023 وسط توقعات البنك المركزي الإسرائيلي بتحقيق البلاد معدل نمو عند 4 في المئة مدفوعاً بزخم الاستثمارات الأجنبية وقوة العملة المحلية (الشيكل).

ولكن مع استمرار موجة الاحتجاجات الجماهيرية على «الإصلاحات القضائية» التي اقترحتها الحكومة والتي تعتبرها المعارضة «انقلاباً على الديمقراطية»، أصدر البنك المركزي تحذيرات من المضي قُدماً فيها، إلى جانب تحذيرات أخرى من وكالات التصنيف الإئتماني، بالترافق مع تخارج أكثر من 30 مليار شيكل من الاستثمارات في الأسهم المحلية، بحسب تقرير سابق لصحيفة «ذي ماركر» العبرية.

ومؤخراً خفض البنك المركزي توقعاته للنمو إلى 2 في المئة، وهو نمو يعتبر صفرياً، إذا ما تم احتساب الزيادة الطبيعية للسكان والتضخم.

والشهر الماضي، قال بنك «جيه بي مورغان تشيس» الأمريكي أن الاقتصاد الإسرائيلي قد ينكمش بنسبة 11 في المئة على أساس سنوي، في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الجاري، مع تصاعد تداعيات حرب غزة على الاقتصاد.

وكان سعر صرف الشيكل في بداية 2023 عند مستوى 3.46 شيكل أمام الدولار، لكنه بدأ بالانزلاق منذ اندلاع الاحتجاجات، وصولا إلى 3.86 عشية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. مع اندلاع الحرب في 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي بدأ الشيكل رحلة هبوط أكبر ليسجل 4.08 أمام الدولار في نهاية أكتوبر/تشرين الأول، وهو أدنى مستوى للعملة الإسرائيلية منذ عام 2012.

وتدارك بنك إسرائيل هبوط الشيكل عبر ضخ سيولة كبيرة بالدولار في الأسواق، وإجراءات أخرى تزيد من وفرة النقد الأجنبي، وتوفر احتياطات أجنبية قوية، ليستقر أمس الخميس عند مستوى 3.64 أمام الدولار، وهو سعر أضعف مما بدأ به 2023.

ويُظهر التقرير السنوي الصادر عن بورصة تل أبيب أن عام 2023 كان الأسوأ منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008.

ويوم الإثنين الماضي قالت إدارتها أن أداء الأسهم المحلية في كان أدنى بكثير من أداء مؤشرات الأسهم العالمية الرئيسية، التي ارتفعت بنحو 20 في المئة على الرغم من بيئة أسعار الفائدة المرتفعة.

ففي السنوات الأخيرة، كان للأسهم الإسرائيلية والشيكل ارتباط كبير بمؤشر «ستاندرد آند بورز500» لأسهم أكبر 500 شركة في بورصة نيويورك وبمؤشر «ناسداك100» لأسهم التكنولوجيا العالمية، أي أنه إذا ارتفع مؤشرا الأسهم الأمريكية، تبعته السوق الإسرائيلية بحركة مماثلة في نفس الاتجاه وارتفع الشيكل، والعكس صحيح.

لكن عام 2083 كان مخالفاً لهذا الاتجاه التقليدي، فقد ارتفع مؤشر أسهم الشركات الإسرائيلية الكبرى «تي.إيه35» بنسبة 1.4 في المئة فقط، في حين قفز مؤشر «ستاندرد آند بورز500» بنسبة 23 في المئة، وارتفع مؤشر «ناسداك100» بنسبة 51 في المئة».

ومنذ بداية العام خيمت على سوق الأوراق المالية المحلية حالة من عدم اليقين السياسي المتزايد بشأن الإصلاحات القضائية والمخاوف من أن التغييرات المخطط لها في النظام القانوني ستضعف ثقة المستثمرين بالاقتصاد.

ويكشف التقرير السنوي لبورصة تل أبيب عن سحب الجمهور في عام 2023 مبلغ 30 مليار شيكل (8.1 مليار دولار) من الصناديق التي تستثمر في الأسهم والسندات في البورصة.

أما بالنسبة لسوق العمل، ورغم تراجع معدل البطالة إلى مستوى 3.2 في المئة عشية الحرب على قطاع غزة، وهو أدنى مستوى تاريخي، إلا أن الحرب أبقت أكثر من 950 ألف موظف وعامل، إما في منازلهم، أو في التجنيد لقوات الاحتياط.

ويشمل الرقم الإجمالي 170 ألف عامل فلسطيني لم يتمكنوا من العودة لأعمالهم في إسرائيل منذ 7 أكتوبر، حتى نهاية 2023، منهم 90 ألفا ينشطون في قطاع البناء.

وفي نهاية نوفمبر/تشرين ثاني الماضي، قفزت البطالة في إسرائيل إلى 10 في المئة، وهو مستوى غير مسبوق منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008، بحسب بيانات البنك الدولي للبطالة في إسرائيل.

كما أصدرت وكالات التصنيف العالمية تقارير سلبية عن الأداء المتوقع للاقتصاد الإسرائيلي بسبب حرب غزة. فقد وضعت وكالتا «فيتش» و»موديز» السندات الحكومية الإسرائيلية تحت المراقبة ترقباً لتخفيض التصنيف الإئتماني، بينما عدلت وكالة «ستاندرد آند بورز» نظرتها المستقبلية لاقتصاد إسرائيل من مستقرة إلى سلبية.

وتوقعت في 14 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي نمو اقتصاد إسرائيل بنسبة 0.5 في المئة فقط خلال العام المقبل مقارنة مع 2.8 في توقعات سابقة، بسبب تبعات الحرب على قطاع غزة.

وفي 18 أكتوبر/تشرين الأول وضعت وكالة «فيتش» للتصنيف الإئتماني، تصنيف إسرائيل تحت المراجعة السلبية، وسط خسائر متوقعة بدأ اقتصادها يواجهها بسبب الحرب على قطاع غزة.

وفي اليوم التالي وضعت وكالة «موديز» تصنيف إسرائيل (إيه1) قيد المراجعة لخفض محتمل، وأرجعت ذلك إلى صراعها العسكري مع المقاومة الفلسطينية.

وكان كان من تداعيات حرب غزة تحول الملاحة البحرية إلى تهديد آخر إضافي للاقتصاد الإسرائيلي تمثل في استهداف الحوثيين في اليمن السفن المملوكة لإسرائيل والسفن المتجهة إليها أو المنطلقة منها في البحر الأحمر، مما شلّ ميناء إيلات، وجعل التصدير والاستيراد مكلفين أكثر.