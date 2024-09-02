إضراب الهستدروت: صحوة متأخرة أم بطة عرجاء؟

دعا اتحاد نقابات العمال الإسرائيلي (الهستدروت) إلى إضراب عامّ أمس عنوانه المطالبة بإبرام صفقة تبادل لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين، وأوضح رئيس الاتحاد أرنون بار دافيد أن الإضراب سيدوم يوماً واحداً فقط، ولن يُغلق مطار بن غوريون سوى ساعات قليلة، مستبقاً التوقعات بأن التحرك سوف يكون جزئياً، وستمتنع عن الانضمام إليه قوى متحالفة مع الائتلاف الحاكم والأحزاب الدينية والقومية المتطرفة.

وكان واضحاً أن قرار الهستدروت بتنظيم الإضراب جاء تحت ضغط سلسلة تطورات أخيرة تخصّ ملف الأسرى، في رأسها إصرار رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو على تعطيل صفقة التبادل، وإعادة جثث 6 من الرهائن الإسرائيليين، وتفاقم الخلافات العلنية بين نتنياهو من جهة ووزير الجيش الإسرائيلي وعدد من كبار جنرالاته وغالبية قادة المؤسسات الأمنية من جهة أخرى. ولهذا لم يتردد بار دافيد في التصريح بأن «الصفقة هي أهم من أي شيء آخر» وإلا «نحصل على أكياس الجثث بدلاً من اتفاق» وفي الآن ذاته اتهم الحكومة بإهمال الاقتصاد وطالب بالعودة إلى «نهج منطقي».

وهذا تحرك جاء بعد صمت مطبق طبع سلوك الهستدروت منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وكان بمثابة مباركة لحرب الإبادة التي ابتدأها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ قطاع غزة، كما كان هذا الخيار يستكمل تخاذل الهستدروت عن الانخراط النشط في تظاهرات الاحتجاج التي عمت الشارع الإسرائيلي ضدّ التعديلات القضائية التي عزمت على تشريعها الحكومة الأكثر يمينية وفاشية وتطرفاً في تاريخ الكيان الصهيوني.

وبذلك فإن الأسئلة المشروعة بصدد الإضراب الجزئي الأخير يمكن أن تتعدد وتتقاطع، ولكن قد يبقى الأبرز فيها ما إذا كان تحرك الهستدروت بمثابة صحوة متأخرة قبيل وصول دولة الاحتلال إلى الحافة القصوى خارج أي «نهج منطقي» حسب تعبير بار دافيد، أم هو أقرب إلى حراك بطة عرجاء ظلت راقدة طوال 10 أشهر ونيف ثم استفاقت بعد فوات الأوان؟ وهل سيكتب إضراب اليوم الواحد صفحة جديدة أخرى في تاريخ اقتران الهستدروت تاريخياً مع أسوأ السياسات الاستعمارية والاستيطانية والعنصرية التي انتهجها الكيان الصهيوني منذ زرعه في فلسطين التاريخية؟

هذه في كل حال المنظمة التي قال عنها دافيد بن غوريون: «أشكّ في أننا من دونها كنّا سنمتلك دولة أصلاً» واعتبرت غولدا مائير أنها «ليست نقابة عمال، بل هي وكالة استيطان كبرى». ومنذ سنة 1995 أدرك نتنياهو ضرورات تقويض الركائز النقابية لهذه المنظمة، فتغاضى عن محاسنها وانتهج سياسة تخريبها من الداخل عن طريق الخصخصة وتقليص موقع النقابات في تشريعات الضمان الصحي، فهبطت أعداد منتسبي الهستدروت من 1.6 مليون سنة 1994 إلى نحو 150.000 هذه الأيام.

وإذا صحّ أن وصول الهستدروت متأخراً إلى شوارع الاحتجاج الإسرائيلية هو خير من غيابه عن المشهد وبقائه صامتاً، فالأصح الموازي هو أن المسير بمنطق البطة العرجاء لن يقض مضجع نتنياهو، وليس في المدى المنظور على الأقلّ.