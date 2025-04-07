إضراب بمؤسسات تعليمية مغربية تضامنا مع غزة وتنديدا بالإبادة الإسرائيلية

الرباط: نظمت نقابات مغربية إضرابا عاما، الاثنين، بعدد من المؤسسات التعليمية، تضامنا مع قطاع غزة الذي يعاني تصعيدا في الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل منذ أكثر من عام ونصف.

جاء ذلك بحسب بيانات منفصلة لنقابات وتنسيقيات غير حكومية تجاوبا مع الإضراب العالمي الداعم لغزة، بهدف الضغط من أجل وقف الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين.

وقالت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إن تنظيم إضراب عام بالمؤسسات التعليمية يأتي دعما للشعب الفلسطيني ومقاومته.

ويأتي الإضراب انخراطا في الفعاليات المناصرة لحق الشعب الفلسطيني، واستنكارا لحرب الإبادة الإسرائيلية، وفق بيان النقابة.

ومن بين الجهات التي نظمت إضرابا عاما، التنسيقية الوطنية للأساتذة حاملي الشهادات العليا.

وقالت التنسيقية في بيان لها إن تشارك في الإضراب العالمي إلى جانب أحرار العالم “لأن الصمت خيانة ولأن الدم الفلسطيني ليس رخيصا”.

كما نظمت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، إضرابا وطنيا بمختلف مدن البلاد.

وأضافت التنسيقية في بيان لها إن انخراطها في الإضراب العالمي التضامني مع الشعب الفلسطيني، بهدف إدانة العدوان الصهيوني، واحتجاجا على الصمت الدولي والتواطؤ الإمبريالي مع جرائم الحرب في حق المدنيين العزل.

ويأتي الإضراب الوطني بالمغرب بقطاع التعليم في إطار الإضراب العالمي الشامل تضامنا مع غزة.

(الأناضول)