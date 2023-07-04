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إضراب شامل يعم محافظات الضفة الغربية تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على جنين- (صور)

منذ 47 دقيقة

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رام الله: عم الإضراب الشامل مدن الضفة الغربية، اليوم الثلاثاء، تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها، والمستمرة لليوم الثاني وأسفر عن 10 قتلى وإصابة العشرات.

وأكدت لجنة التنسيق الفصائلي في بيت لحم الإضراب الشامل لجميع مناحي الحياة اليوم، وذلك للتجمع عند مفترق باب الزقاق إسناداً لأهالي جنين، وفق ما أوردته وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا) .

وأعلنت حركة فتح الإضراب الشامل في الخليل، داعيةً للتوجه إلى نقاط التماس والاشتباك مع  القوات الإسرائيلية وقطع الطرق على المستوطنين، كما قررت القوى الوطنية الإضراب الشامل في مدينة نابلس ورام الله والبيرة .

واعتبرت القوى الوطنية والإسلامية في القدس، أن اليوم تصعيد وإضراب شامل ضد الاحتلال ومستوطنيه في كافة مناطق المحافظة.

ودعت القوى في بيان، شرائح الشعب الفلسطيني كافة إلى ضرورة الخروج والتصعيد و”التصدي للاحتلال الإسرائيلي، والإضراب الشامل في مناحي الحياة حداداً على أرواح شهداء مدينة جنين ومخيمها”.

وأعلن الجيش الإسرائيلي مواصلة عمليته العسكرية في مخيم جنين للاجئين بالضفة الغربية، لليوم الثاني على التوالي.

( د ب أ)

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