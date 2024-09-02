إضراب عام في إسرائيل احتجاجا على فشل الحكومة في إنهاء حرب غزة

تل أبيب: دعا الاتحاد العام لنقابات العمال الإسرائيلية (الهستدروت) إلى إضراب عام ليوم واحد الإثنين، احتجاجا على فشل الحكومة في إنهاء الصراع، وذلك بعد يوم العثور على جثث 6 محتجزين في قطاع غزة.

ويبدأ الإضراب اليوم الإثنين في الساعة 6 صباحا بالتوقيت المحلي، وفقا لوسائل الإعلام الإسرائيلية. ومن الساعة 8 صباحا، سيتوقف موظفو مطار بن غوريون الدولي بالقرب من تل أبيب عن العمل، مع تعليق عمليات الهبوط والإقلاع.

ونقلت صحفية يديعوت أحرونوت عن رئيس الهستدروت أرنون بار ديفيد قوله: “لا يمكننا الاستمرار في الوقوف جانبا والمشاهدة. إن قتل اليهود في أنفاق غزة غير مقبول. يجب علينا التوصل إلى صفقة مع حماس، فالصفقة أهم من أي شيء آخر”.

وقال الجيش الإسرائيلي عبر تطبيق” تليغرام” يوم الأحد إنه تم انتشال الجثث الستة من نفق تحت الأرض في منطقة رفح بجنوب قطاع غزة. ووفقا للجيش الإسرائيلي، فقد قتلوا على يد مسلحي حماس قبل فترة قصيرة فقط من الوصول إليهم.

وأضاف الجيش أن الأفراد الستة تم اختطافهم خلال الهجوم الذي نفذته حركة حماس في جنوب إسرائيل في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

ولكنّ متحدثا باسم حركة حماس قال إن المحتجزين قتلوا في قصف إسرائيلي.

(د ب أ)