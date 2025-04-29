إضراب غير مسبوق لأكثر من 50 ألف عامل في مقاطعة لوس أنجلوس الأمريكية

صورة من الأرشيف لإضراب عمال مدينة لوس أنجلوس في 8 أغسطس 2023. ا ف ب

لوس أنجليس: بدأ أكثر من 50 ألف عامل في مقاطعة لوس أنجليس إضراباً لمدة يومين، مساء الإثنين، ما أدى إلى إغلاق المكتبات وتعطيل العمليات الإدارية في أكثر المقاطعات الأمريكية سكاناً.

وجاء الإضراب استجابة لفشل المفاوضات مع المقاطعة بشأن عقد عمل جديد، بعد انتهاء العقد السابق في مارس/آذار، وفقاً لقادة نقابة العاملين في الخدمات العامة .

وتمثّل النقابة أكثر من 55 ألف عامل، بما في ذلك العاملين في مجال الصحة العامة، والأخصائيين الاجتماعيين وموظفي الحدائق والترفيه وعمال النظافة وموظفي الإدارة وغيرهم ممن يخدمون مقاطعة يبلغ عدد سكانها 10 ملايين نسمة. وأشارت النقابة إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يضرب فيها جميع أعضائها عن العمل.

وقال ديفيد غرين، أحد قادة النقابة، في بيان: “هؤلاء هم العمال الذين قادوا مقاطعة لوس أنجلوس عبر أزمات متتالية، من حرائق يناير/كانون الثاني، إلى الطوارئ الصحية والعقلية والاجتماعية وغيرها. ولهذا السبب، لم نعد نقبل بانتهاكات قوانين العمل، ونطالب بالاحترام لعمالنا”.

وسينتهي الإضراب مساء الأربعاء في تمام الساعة السابعة.

وخلال هذه الفترة، من المتوقع إغلاق المكتبات وبعض العيادات الصحية ودورات المياه على الشواطئ ونوافذ الخدمات العامة في قاعة الإدارة. كما قد تتأثر بعض الخدمات الأخرى في مكتب الطب الشرعي وإدارة الأشغال العامة، بحسب ما أفادت به المقاطعة.

(أ ب)