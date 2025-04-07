إضراب في الضفة والقدس وتظاهرات تنديدا بحرب الإبادة

رام الله- «القدس العربي»: شهدت الضفة الغربية المحتلة أمس مسيرات تنديدا بحرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ضمن دعوة عالمية.

وقد عم الإضراب الشامل القدس الشرقية والضفة الغربية المحتلتين، وخلت الشوارع وأغلقت المحلات التجارية.

وأغلقت المدارس أبوابها في القدس، وانتشرت قوات من شرطة الاحتلال في أنحاء المدينة.

وللإضراب جذور ضاربة في تاريخ الحركة الوطنية الفلسطينية. وبهذه المناسبة، عاد المتحف الفلسطيني (مؤسسة أهلية) شمال رام الله، إلى تاريخ الإضراب في تجربة النضال الفلسطيني من خلال جلب صور قديمة تعكس فترات تاريخية من حضور الإضراب في مقاومة الاحتلال رغبة منه في مزيد من التضامن وفي التأكيد على أهمية الإضراب من أجل غزة التي تتعرض للإبادة.

الحراك الجماهيري

وعكس موقف المتحف الفلسطيني حضور الإضراب الشامل في كافة مناحي الحياة في الضفة والقدس المحتلتين، وهو ما يراه البعض أنه بداية تحول في الحراك الجماهيري في الضفة تحديدا، حيث شهدت مظاهرات حاشدة في مدنها الرئيسية كنابلس ورام والله والخليل.

وكتب المتحف على صفحته على شبكة «الفيسبوك» جملة تمثل شعارا مهما مفادها: «الإضراب في فلسطين: رفض جماعي وفعل مقاوم» كتب على مجموعة من الصور بالأبيض والأسود مصدرها أرشيف المتحف الفلسطيني الرقمي، ومجموعة «جوس دراي»، والموسوعة التفاعليّة للقضيّة الفلسطينية، و»فلسطين في الذاكرة».

ويختلف الإضراب الإثنين عن أمثاله سواء من حجم الامتثال للدعوة في كل المدن والبلدات والقرى الفلسطينية، ومن حجم الفئات الاجتماعية المشاركة به، وهو أمر حدث في ظل دعوات مجموعات شبابية ومستقلين وحتى أحزاب فلسطينية وفصائل للاحتشاد خلف دعوة الإضراب الشامل.

وحسب مشاركين وشهود عيان، فإن مدينة رام الله احتضنت التظاهرة الأكبر في الضفة الغربية منذ مجزرة المعمداني في قطاع غزة التي استشهد فيها مئات المواطنين الغزيين.

وعكست الشعارات التي رددها مواطنون حملوا الأعلام الفلسطينية مطلب وقف حرب الإبادة على غزة وانتقادا حادا للصمت المحلي والعربي والدولي. ورغم بعض الأصوات المعارضة لفعل الإضراب هذه المرة لأسباب لها علاقة بغياب الفعالية، إلا أن غالبية عظمى نادت بالالتزام به ودعمه.

وانتظم الإضراب الذي دعت له حراكات وفصائل وقوى وطنية وإسلامية ونقابات مهنية في الضفة الغربية والقدس، فيما سارت مسيرات حاشدة في مراكز مدن نابلس ورام الله والخليل.

وكانت المظاهرة الأكبر في محافظة رام الله والبيرة، حيث شارك فيها عدد من أعضاء اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والمركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني «فتح».

ورفع المشاركون في المسيرة علم فلسطين وجابوا شوارع في رام الله، ورددوا هتافات تندد بجرائم الاحتلال ومجازره المستمرة، وتطالب بوقف العدوان والإبادة الجماعية، فيما تخلل المسيرة اعتقال عناصر من أجهزة الأمن الفلسطينية نحو 3 متظاهرين. وعلق الإعلامي جهاد بركات على بعض «النخب» وبعض المحللين، الذين رأوا أن الإضراب لن يفعل شيئا لغزة ولن يؤثر على إسرائيل، بل يؤثر سلبا على الاقتصاد، بالتأكيد أنه «حتى لو لم يكن تأثير الإضراب كبيرا فعلا، فإنه على الأقل يذكر الفلسطيني نفسه أنه يستطيع أن يفعل شيئا لغزة، ويمكن أن يكون نقطة انطلاق إن أرادت القوى المنظمة الانطلاق حقا».

وقال الناشط أحمد سمارة إن «الإضراب ليس قعدة بالبيت»، وطالب الشبان وكل المواطنين إلى الالتزام في الدعوات التي أعلن عنها في أغلب المدن الفلسطينية.

واعتبر نشطاء أن الالتزام الحديدي في معظم مناطق الضفة الغربية والقدس المحتلة، يعكس رسالتين، الأولى رسالة تعيد التذكير بجموع الناس في الضفة أنها ما زالت قادرة على التحرك بشكل جماعي، وأن مشاهد الأيام الأولى في الحرب من مظاهرات بعشرات الآلاف في رام الله وغيرها من المدن والاعتصام على دوار المنارة من الممكن إعادتها رغم اعتقال معظم منظمين المظاهرات.

والرسالة الثانية أن النَفَس الذي راهن عليه الاحتلال على قتله أو خنقه ما زال قلبه ينبض حتى ولو كان مريضا أو منهكًا بعد حملة اعتقالات هي الأكبر بالتاريخ وحملة ترهيب لم يشهد لها الناس مثيلا وعقوبات لم يختبرها الناس سابقا.

وقال نشطاء إن الضفة الغربية تملك مفاتيح إيقاف الحرب على غزة، ولا يمكن أن يتم ذلك إلا بإحداث شلل في المصالح الاستراتيجية مثل البنوك، والضريبة، الوظيفة العمومية، والطرقات.

ووصفت الباحثة في علم الاجتماع السياسي فيروز سلامة الحشد الجماهيري في الضفة الغربية أنه ممتاز، ورأت في حديث مع «القدس العربي»، أن «العائق الأساسي لمشاركة المواطنين وقدرتهم على التعبير عن مواقفهم السياسية هو مصدر رزقهم، وما سمح بخروج الأعداد الجماهيرية هو أن المشاركين ضمنوا عملهم في ظل الإضراب الشامل».

وطالبت المؤسسات المختلفة بلعب دور أساسي في التفكير بطريقة موازية بين العمل وفكرة الحشد، معتبرا أن العمل الخاص بمصدر أرزاق المواطنين هو من أكبر العوائق الداخلية التي تعيق الحشد الجماهيري.

كذلك شدد على «ضرورة المراكمة على أي فعل حقيقي بحيث نضمن أن يستمر ويكون دوريا».

وقال معتصم زايد، الباحث والناشط المجتمعي، إن «الإضراب العالمي من أجل غزة: بداية الطريق لا نهايته، معتبرا أن الخطوة، رغم أهميتها الرمزية والسياسية، يجب ألا تبقى مجرد وقفة ليوم واحد تنتهي بانتهاء ساعات الإضراب».

وتابع في حديث مع «القدس العربي»: «غزة لا تحتاج إلى شعارات عابرة، بل إلى فعل حقيقي ومستمر. الإضراب يجب أن يكون بداية لمرحلة من العصيان المدني، من المقاطعة الفعّالة، من الضغط الشعبي على الحكومات، ومن دعم اقتصادي وإعلامي وميداني لأهلنا في فلسطين. إن تكرار مشاهد التضامن الموسمي دون استراتيجية مستمرة يفقد هذه المواقف معناها وقوتها».

واعتبر أن «السؤال أمام إضراب الصوت الموحد هو ما بعده؟ فهل نستمر في الضغط؟ هل نحول الغضب إلى تنظيم؟ هل نقاطع داعمي الاحتلال؟ هل نصنع شبكة دعم تغذي صمود غزة؟ هذه هي الأسئلة التي يجب أن نطرحها بعد رفع لافتاتنا».

ولاحظ أن الأحزاب قامت باللحاق بالإضراب العالمي أمام حالة انتشاره، ورغم ذلك فإن «الموقف يعكس حالة جيدة في ظل مشاركة فئات جماهيرية عريضة وأحزاب تنتمي لفصائل منظمة التحرير».

التحاق الأحزاب

وانتقد المحلل السياسي عصمت منصور التحاق الفصائل والأحزاب الوطنية الفلسطينية بالإضراب من خلال الإعلان عن الانضمام له متأخرا.

وتابع: «يعكس الإضراب بعد حالة من الصمت أزمة كبيرة، إنه أمر متأخر جدا، قامت الفصائل باللحاق به، وهو أمر يعكس مكانتها ويظهرها على أنها فاقدة للمبادرة، والرؤية، والحضور».

ورأى منصور أن غياب الخطاب السياسي والجرأة في الطرح والفاعلية على الأرض خلق هذه الفجوة التي تتسع باستمرار، بينها وبين الأحداث على الأرض، والتأثير في مصير الحرب التي باتت تتدحرج مثل كرة هائلة تدمر كل ما هو أمامها.

وخلص إلى تجربة «هذا الاضراب تثبت شيء واحد: عندما تكون هناك مبادرة وموجة، فإنها تفرض نفسها. وتمنى أن تكون بداية استعادة الشارع للمبادرة وفرض نفسه على بلادة السياسيين». ووصف المحلل السياسي هاني المصري الإضراب بالمهم جدا لنصرة لغزة وضد الإبادة، معتبرا أنه خطوة في الاتجاه الصحيح ولكنها لوحدها لا تكفي بل مفترض وضع خطة شاملة يتم تنفيذها بصورة دائمة، ورغم إقراره أن الإضراب العالمي تأخر كثيرا لكنه حذر على أن الإضراب كفعل لوحده لا يكفي وخاصة في الأراضي المحتلة.

ورأى المصري أن هناك «فوائد كثيرة يحملها التحرك الحالي إذا كان جزءا من خطة شاملة تتضمن مقاومة شعبية ومقاطعة وعصيان مدني ونصرة أنفسنا ونصرة غزة بطريقة ممنهجة وشاملة».

عابر للحدود

واعتبر أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في الجامعة العربية الأمريكية أيمن يوسف، أن أهم ما يميز الاضراب الشامل اليوم أنه عالمي عابر للحدود والقارات والثقافات، بعد أن دعت اليه مجموعات شبابية متضامنة محليا وإقليميا ودوليا.

وأشار لـ«القدس العربي» إلى أن الاضراب يعبر عن حالة غضب واسعة ليس فقط في أوساط الفلسطينيين والعرب والمسلمين وانما أيضا في أوساط أغلب شعوب العالم المتضامنة مع فلسطين ضد جرائم الابادة التي يرتكبها الاحتلال.

وذكر أن الإضراب وما يحمله من غضب واحتجاج يعد من أرقى الوسائل التي يمكن أن يلجأ اليها السكان للضغط على الحكومات خصوصا في الدول الغربية التي تتغنى بالديمقراطية وتربطها علاقات مع الاحتلال سياسية واقتصادية وعسكرية. وتوقع يوسف أن يحصل تغير في سياسات الدول الغربية التي يتحرك الرأي العام فيها بشكل كبير.

الخارجية الفلسطينية تستدعي السفير المجري

رام الله – «القدس العربي»: استدعت وزارة الخارجية الفلسطينية أمس الاثنين، السفير المجري المعتمد لدى دولة فلسطين غابور ديكاتشي، احتجاجًا على استقبال بلاده لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني، وق ما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وأبلغ مدير إدارة الشؤون الأوروبية، السفير عادل عطية، السفير المجري احتجاج دولة فلسطين وإدانتها الشديدة لهذه الخطوة، معتبرًا أن استقبال نتنياهو، رغم صدور مذكرة اعتقال بحقه من المحكمة الجنائية الدولية، يُعدّ تواطؤًا خطيرًا مع دولة الاحتلال، ويشجعها على مواصلة جرائم الإبادة والتهجير بحق أبناء شعبنا.

وأكد السفير عطية أن انسحاب المجر من المحكمة الجنائية الدولية لا يُسقط عنها التزاماتها بموجب القانون الدولي وميثاق روما المؤسس للمحكمة، خاصة في ظل الانتهاكات الجسيمة والمستمرة التي ترتكبها إسرائيل بحق المدنيين الفلسطينيين.