إضرام النيران في نصب تذكارية لضحايا النازيين في روما

صورة من الأرشيف لرجال شرطة إيطاليين- ا ف ب

روما: ذَكَرَ تقرير إخباري أن النصب التذكارية لإحياء ذكرى الأشخاص الذين تعرضوا للاضطهاد والترحيل والقتل على أيدي النازيين في روما تم تدنيسها وإضرام النار فيها.

وطال التخريب حجارة تحمل اسمي اثنين من ضحايا المحرقة الرومانيين الذين تم ترحيلهم إلى معسكر اعتقال أوشفيتز وقتلهم هناك، حسبما ذكرت وكالة أنسا للأنباء، في وقت متأخر من يوم الثلاثاء.

وأضرم مجهولون النار في الأحجار التذكارية في منطقة تراستيفيري بوسط البلاد.

وأظهرت صور تمت مشاركتها على الإنترنت اتشاح الأحجار التذكارية الصغيرة بالسواد بسبب النيران. ولاحظ أحد المارة الأضرار، حسبما ذكرت وكالة أنسا. ومنذ ذلك الحين تم تنظيفها.

ولا تزال الخلفية الدقيقة للحادث غير واضحة.

وقال رئيس الجالية اليهودية في روما فيكتور فضلون: “إذا تأكد أن هذا كان عملاً متعمداً من أعمال التدنيس، فسيكون ذلك خطيراً للغاية”.

وأدان رئيس بلدية روما روبرتو جوالتيري بشدة “هذه البادرة غير المقبولة”.

(د ب أ)