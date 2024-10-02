ستوكهولم: أكدت قوة الشرطة في العاصمة السويدية لوكالة أنباء السويد(تي.تي) صباح اليوم الأربعاء إطلاق أعيرة نارية على السفارة الإسرائيلية في ستوكهولم.

وتم إجراء مكالمات طوارئ، مساء أمس الثلاثاء، بسبب دوي انفجار قوي في الشارع، حيث تقع السفارة، في منطقة أوسترمالم في ستوكهولم.

وقالت الشرطة خلال الليل إن الأدلة تشير إلى أن السفارة تعرضت لإطلاق نار. ولم ترد أنباء عن حدوث إصابات ولم يتم اعتقال أحد بعد.

وفي نفس الوقت تقريبا الذي تم فيه إجراء مكالمات طوارئ، أصبح معلوما أن إيران شنت هجوما صاروخيا واسعا على إسرائيل.

وذكرت شرطة السويد أنها عززت الإجراءات الأمنية، حول مواقع يهودية وإسرائيلية في البلاد، في أعقاب حوادث سابقة وقعت في السفارة.

وكان قد تم إطلاق أعيرة نارية في أيار/مايو الماضي بالقرب من السفارة وفي كانون الثاني/يناير الماضي، تم إلقاء قنبلة يدوية على المبنى، رغم أنها لم تنفجر.

(د ب أ)