إصابة ترامب بعيار ناري في الأذن خلال تجمع انتخابي في بنسلفانيا.. ومقتل مُطلق النار- (فيديوهات)

بتلر (بنسلفانيا): أصيب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بعيار ناري أصاب أذنه اليمنى، أمس السبت، خلال اعتلائه منصة تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا.

وكان ترامب قد بدأ لتوه في إلقاء خطابه في بلدة بتلر عندما وقع الحادث. وأظهرت لقطات تلفزيونية حالة من الذعر تنتشر بين الصفوف الأمامية للتجمع الانتخابي بعد سلسلة من أصوات إطلاق النار.

Trump got shot in the side of the head at his rally in Pennsylvania pic.twitter.com/5xtwgRscOr — Hodgetwins (@hodgetwins) July 13, 2024

وأظهرت مقاطع فيديو من موقع الحادث ترامب وهو يرفع قبضته أثناء اصطحابه إلى خارج المنصة وأذنه ملطخة بالدماء.

LORD JESUS, WE NEED YOU pic.twitter.com/RX65tj6jrQ — George (@BehizyTweets) July 13, 2024

وأعلن ترامب أنه أصيب برصاصة في أذنه، وكتب على منصته “تروث سوشال”، “لقد أصابتني رصاصة اخترقت الجزء العلوي من أذني اليمنى”. وأضاف “من غير المعقول أن يحدث عمل كهذا في بلدنا”.

وظهرت في اللقطات المصورة دماء على أذنه ووجهه وقناصة على سطح قريب من المنصة التي كان يقف عليها ترامب.

وقالت الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي السابق إنه “بخير” بعد أن سحبه عملاء الخدمة السرية من على منصة بعد سماع أصوات أعيرة نارية.

وقال ستيفن تشيونغ المتحدث باسم ترامب في بيان “الرئيس ترامب يشكر سلطات إنفاذ القانون وأول المستجيبين لتحركهم السريع خلال هذا العمل الشنيع. إنه بخير ويجري فحصه في منشأة طبية محلية. سيجري الكشف عن مزيد من التفاصيل”.

Secret service has rushed Trump off stage at rally in Pennsylvania after what sounded like gunshots. pic.twitter.com/iz1qSTZIgH — Jim Acosta (@Acosta) July 13, 2024

وقال مسؤول الاتصالات في جهاز الخدمة السرية أنتوني غوغلييلمي على منصة إكس إن “جهاز الخدمة السرية اتخذ إجراءات وقائية والرئيس السابق في أمان”، متحدثا عن أن ثمة “تحقيقا يجري” حاليا و”سيتم نشر مزيد من المعلومات عند توافرها”.

مقتل مُطلق النار

ذكرت وسائل إعلام أمريكية السبت أنّ المُشتبه في إطلاقه النار خلال التجمّع الانتخابي للمرشّح الجمهوري دونالد ترامب السبت قد لقي حتفه.

وأفادت صحيفة واشنطن بوست بأن “المدعي العام لمقاطعة بتلر ريتشارد غولدنغر قال إن شخصين لقيا حتفهما، أحدهما من يشتبه في أنه مطلق النار”. من جهتها نقلت شبكة إيه بي سي نيوز عن غولدنغر قوله إن شخصا من بين الحاضرين في التجمع قد يكون أصيب أيضا.

WATCH: Law enforcement neutralized the shooter at the Trump rally who just tried to assassinate President Trump in Pennsylvania. The shooter is believed to be dead. pic.twitter.com/M6WVnB2NGD — Laura Loomer (@LauraLoomer) July 13, 2024

ترامب يعتزم حضور المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري كما هو معد سلفا

أفاد مستشارو ترامب، أنه يتطلع قدما إلى المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري يوم الاثنين رغم حادث إطلاق النار خلال تجمعه الانتخابي يوم السبت..

ومن المقرر أن يبدأ المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري، حيث من المقرر أن يجري الإعلان رسميا عن ترشيح ترامب كمرشح الحزب للانتخابات الرئاسية، في ميلووكي بولاية ويسكونسن يوم غد الاثنين.

وجاء في بيان صادر عن حملة ترامب والمؤتمر الوطني للحزب الجمهوري “يتطلع الرئيس ترامب قدما للإنضمام إليكم جميعا في ميلووكي في الوقت الذي نمضي فيه قدما في مؤتمرنا لترشيحه ليكون الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة”.

وتابع “باعتباره مرشح حزبنا، سيواصل الرئيس ترامب مشاركة رؤيته لجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى”.

وأعلن مسؤول في البيت الأبيض أنّ الرئيس جو بايدن تحدّث إلى منافسه الجمهوري دونالد ترامب بعد إصابته خلال ما يبدو أنّها محاولة اغتيال.

وقال المسؤول “هذا المساء، تحدّث الرئيس بايدن إلى الرئيس السابق ترامب”، مضيفا أنّ بايدن سيتلقّى من مسؤولي إنفاذ القانون صباح الأحد إحاطة مُحدَّثة بشأن الواقعة.

بايدن: يجب على الجميع إدانة ما حصل

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس السبت، إنه تم إطلاعه على واقعة إطلاق النار، وأضاف بايدن في بيان أنه “ممتن لسماع أنه بخير وبصحة جيدة. أنا أصلي من أجله ومن أجل أسرته ومن أجل من كانوا في التجمع ونحن في انتظار المزيد من المعلومات”.

وتابع “أنا وجيل (زوجة بايدن) نشعر بالامتنان لجهاز الخدمة السرية لتوفير الحماية له.. لا مكان لهذا النوع من العنف في الولايات المتحدة وعلينا أن نتحد كأمة واحدة لإدانة هذا الأمر”.

وقال بايدن في كلمة مقتضبة إنّه “يجب على الجميع إدانة” إطلاق النار الذي وقع خلال تجمّع انتخابي لدونالد ترامب السبت.

BREAKING: President Biden says he’s reached out to former President Trump after shots were fired at a Pennsylvania rally and condemned political violence. “There’s no place in America for this kind of violence. It’s sick.” pic.twitter.com/W2YISyxH7k — MSNBC (@MSNBC) July 14, 2024

Pray for President Trump. Oh my god. Oh my god. Pray so hard for President Trump. Someone just tried to assassinate Trump at the Trump rally in Pennsylvania. Gunshots fired. I am crying my eyes out. I hope he is ok. pic.twitter.com/YKf7cv5kmL — Laura Loomer (@LauraLoomer) July 13, 2024

⚡️#BREAKING Trump is bleeding from his ear following the assassination attempt in Pennsylvania pic.twitter.com/sVHZXS1lf0 — War Monitor (@WarMonitors) July 13, 2024

