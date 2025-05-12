إطلاق ألكسندر من غزة يفجر غضب عائلات باقي الأسرى على نتنياهو

القدس: فجّر إطلاق حركة “حماس” المرتقب الاثنين لسراح الجندي الإسرائيلي الأمريكي إيدان ألكسندر من قطاع غزة غضب عائلات باقي الأسرى الإسرائيليين على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وسيتم إطلاق سراح ألكسندر باتفاق منفرد بين “حماس” وإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بينما يتهرب نتنياهو من إبرام اتفاق يعيد الأسرى الإسرائيليين “دفعة واحدة”.

واعتبرت عائلات الأسرى، في بيان خلال مؤتمر صحافي بتل أبيب، أن الرئيس ترامب أظهر قيادة في جهود إعادة ألكسندر لأنه يحمل الجنسية الأمريكية.

العائلات: نتنياهو يفضل الحرب وبقاء حكومته على إعادة الأسرى الإسرائيليين

وتابعت منتقدةً رئيس الوزراء: “في حين أن نتنياهو يفضل الحرب وبقاء حكومته على إعادة الأسرى الإسرائيليين”.

عائلات الأسرى تساءلت مستنكرة إن كان عليها أن تحصل على جنسيات أجنبية لأبنائها من أجل إعادتهم.

ودعت ترامب إلى التدخل شخصيا لإعادة الأسرى، معلنة تنظيمها مسيرة إلى مقر السفارة الأمريكية لدى إسرائيل بمدينة القدس المحتلة لتوجيه هذه الدعوة إليه.

وأكدت “حماس” مرارا استعدادها لبدء مفاوضات شاملة، لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين “دفعة واحدة”، مقابل إنهاء الإبادة، وانسحاب الجيش الإسرائيلي، والإفراج عن أسرى فلسطينيين.

لكن نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، يتهرب بطرح شروط جديدة، أحدثها نزع سلاح “حماس”، وهو ما ترفضه الحركة طالما استمر احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية.

وتقول المعارضة الإسرائيلية إن نتنياهو مستمر في حرب الإبادة بغزة رضوخا للجناح اليميني الأكثر تطرفا في حكومته، لتحقيق مصالحه السياسية الخاصة، ولا سيما البقاء في الحكم.

وقالت عائلات الأسرى، خلال المؤتمر، إن “الإفراج المتوقع عن إيدان ألكسندر يثبت أن هناك زعيمًا حازمًا ملتزمًا تجاه مواطنيه (تقصد ترامب)”.

وتابعت: “نناشد رئيس الوزراء أن هذا هو الوقت المناسب لأن تكون قائدا.. هذه الأيام بمثابة اختبار لمدى التزام الحكومة تجاه مواطنيها”.

وأردفت: “مرة أخرى ثبُت أن الولايات المتحدة قادرة بينما نتنياهو ليس كذلك، يتم إطلاق سراح جندي من الأسر لمجرد أنه أمريكي”.

العائلات: مرة أخرى ثبُت أن الولايات المتحدة قادرة بينما نتنياهو ليس كذلك، يتم إطلاق سراح جندي من الأسر لمجرد أنه أمريكي

وقالت ماكبيت مئير، عمة الأسيرين غالي وزئيف: “آسفة لأنكما لا تملكان الجنسية الصحيحة”.

وتوجهت عيناف تسينغوكر، والدة الأسير ماتان، إلى ترامب بقولها: “سيدي الرئيس، كل الشعب الإسرائيلي يدعمك! أنهِ هذه الحرب! أعدهم جميعا إلى ديارهم”.

وتابعت: “بدلا من إنهاء الحرب وإعادة الجميع، يُجهز نتنياهو لتوسيع نطاقها هذا الأسبوع”.

واستطردت: “بدلا من أن يكون قائدا عظيما كترامب، اختار أن يكون ملاك موت. نتنياهو فضّل (وزير الأمن القومي إيتمار) بن غفير و(وزير المالية بتسلئيل) سموتريتس وحكومته على عائلاتنا”.

ودعت الإسرائيليين للخروج إلى الشوارع قائلة: “إذا خرجنا بأعداد كبيرة من الآن فصاعدا وطالبنا نتنياهو بالامتثال لدعوة ترامب، فسيكون ذلك ممكنا”.

ومتوعدة نتنياهو تابعت: “أعدك، إذا لم تنهِ الحرب الآن ويُقتل ابني في الأسر بسببك، فسأطاردك حتى يومك الأخير، ولن أكون وحدي”.

ومساء الأحد، قال المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف إن حكومة نتنياهو غير مستعدة لإنهاء الحرب وتطيل أمدها، حسب القناة “12” العبرية (خاصة).

بدوره قال يوتام، شقيق الجندي الأسير نمرود كوهين في المؤتمر الصحافي: “رأينا مثالا آخر على انعدام الحكم الرشيد وفقدان الحكومة الإسرائيلية سيادتها على أراضيها”.

وأضاف: “إطلاق سراح جندي إسرائيلي لمجرد أنه مواطن أمريكي، يُظهر بشكل قاطع أن الحكومة الإسرائيلية تخلت أخيرا عن إعادة مواطنيها المختطفين”.

وشدد على أن “هذا يُظهر كم من الدماء تلطخت بها أيدي الحكومة الإسرائيلية”.

(الأناضول)