إطلاق أول قمر اصطناعي أردني مصغّر للفضاء- (فيديو)

منذ 5 ساعات
إطلاق أول قمر اصطناعي أردني مصغّر للفضاء- (فيديو)

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عمان : أعلنت مؤسسة ولي العهد الاردني،  الاثنين، عن إطلاق أول قمر اصطناعي أردني مصغّر للفضاء ضمن مبادرة مسار.

ويحمل القمر الاصطناعي الأردني المصغّر، الذي يدور حول الكرة الأرضيّة على ارتفاع 600 كم فوق سطح الأرض، اسم (جي واي 1) تخليداً لذكرى الملك الأردني الراحل الحسين بن طلال،حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

ويأتي إطلاق القمر الاصطناعي الأردني لتحقيق أهداف تعليمية بحثية بالدرجة الأولى، كما سيقوم بمهمّه الترويج السياحي للمملكة من خلال بث صور عن الأماكن السياحية والتراثية، والاتصال اللاسلكي مع المحطات الأرضية حول العالم,

ووفقا لوكالة بترا، سيقوم القمر الأصطناعي ببث رسالة سلام صوتية مسجلة بصوت الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، موجهة للعالم بحيث ستكون متاحة للاستقبال من قبل جميع المستقبلات الأرضية في العالم.

من جهتها، قالت المدير التنفيذي لمؤسسة ولي العهد الدكتورة تمام منكو، “نعلن بكل فخر إطلاق أول قمر صناعي أردني مصغّر تم تصميمه وبناؤه بأيادٍ أردنيّة”.

وأضافت “بهذه الخطوة دخل الأردن عالم تصميم وتنفيذ الأقمار الصناعيّة”.

وجرى اطلاق القمر الأصطناعي من ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

(د ب ا)

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