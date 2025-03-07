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إطلاق اسم “فلسطين” على ساحة في عاصمة الدنمارك

7 - مارس - 2025

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أنقرة: أطلقت بلدية العاصمة الدنماركية كوبنهاغن اسم “فلسطين” على إحدى ساحاتها.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” التي أوردت النبأ، أن مجلس بلدي العاصمة، كان قد ناقش مرات عدة المقترح قبل أن تتم الموافقة عليه في اجتماع، عقد الجمعة، بأغلبية 29 صوتا لصالح تسمية الساحة في وسط نوريرو، والواقعة بين شارع نوربروغادي وشارع إيسرومغادي، وشارع هيليرودغادي، باسم “ساحة فلسطين”.

ومن المقرر أن يدخل تنفيذ هذا القرار حيز التنفيذ في الأول من أبريل القادم.

ورحبت الجالية الفلسطينية في الدنمارك بقرار المجلس البلدي، واعتبرته “تعبيرا عن عمق العلاقات الفلسطينية الدنماركية وتأكيدا على مواقف الدنمارك الداعمة لفلسطين والشعب الفلسطيني”.

كما عبر أعضاء في المجلس البلدي عن فخرهم بهذه الخطوة، التي تأتي تعبيرا عن تضامن الشعب الدنماركي مع الشعب الفلسطيني ونضاله المشروع، وحقه في الحرية والاستقلال وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة.

(الأناضول)

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