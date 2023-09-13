إطلاق الرصاص على احتجاجات مناهضة للنظام السوري في السويداء- (فيديوهات)

بيروت: قال نشطاء وصحافيون محليون في سوريا إنه تم إطلاق النار على محتجين مناهضين للنظام في مدينة السويداء جنوب البلاد الأربعاء في أول رصد لاستخدام العنف ضد الاحتجاجات التي تندلع منذ أسابيع هناك.

واتهم المحتجون، الذي خرجوا إلى الشوارع للمطالبة بتنحي رأس النظام بشار الأسد بسبب تدهور الظروف المعيشية، أعضاء في حزب البعث الحاكم بإطلاق النيران. ولم يتسن لرويترز التأكد من صحة تلك التقارير على نحو مستقل.

وفي مقطع فيديو نشرته شبكة “السويداء 24” على الإنترنت، ظهر رجال يفرون من مدخل مبنى بينما أمكن سماع وابل من الرصاص في الخلفية.

وذكر الوصف المصاحب لمقطع الفيديو أن المبنى هو مقر حزب البعث في المدينة مضيفا أن المتظاهرين كانوا يحاولون إغلاقه.

مراسلنا: المشاهد الأولى لإطلاق النار من حرس مبنى قيادة فرع حزب البعث في مدينة السويداء، لتفريق مجموعة من المحتجين كانوا يحاولون إعادة إغلاق المبنى. يتبع.. pic.twitter.com/Lhhu5IJErO — السويداء 24 (@suwayda24) September 13, 2023

وأغلق المحتجون المبنى مؤقتا في أواخر أغسطس/ آب.

وأضافت “السويداء 24” أن ثلاثة أشخاص أصيبوا ويتلقون العلاج في المستشفيات.

واندلع الصراع في سوريا عام 2011 وتحولت الاحتجاجات المناهضة للأسد في جنوب البلاد سريعا إلى حرب خلفت مئات الآلاف من القتلى وتسببت في نزوح الملايين.

واستعاد نظام الأسد معظم مساحات الدولة بدعم من حليفتيه روسيا وإيران. لكن الاقتصاد السوري ما زال في حالة متدهورة وزادت الاحتياجات الإنسانية على الرغم من أن الأوضاع أهدأ عند الخطوط الأمامية.

وكان الانتقاد العلني للأسد أمرا نادر الحدوث في المناطق التي يسيطر عليها حتى قرر النظام رفع الدعم عن الوقود الشهر الماضي مما أشعل فتيل احتجاجات جديدة تمركزت في السويداء.

(رويترز)

مراسل السويداء 24: ساحة الكرامة قبل قليل بعد تفريق المحتجين من أمام مبنى قيادة فرع حزب البعث بالرصاص الحي.#مظاهرات_السويداء pic.twitter.com/B6zPuyWnNx — السويداء 24 (@suwayda24) September 13, 2023