إطلاق الشارة الصوتية لمسلسل «تحت سابع أرض» بصوت الشامي و«نفس» لعبير نعمة

بيروت – «القدس العربي»: تتوالى الإصدارات الرسمية للشارات الصوتية للأعمال الدرامية التي ستعرض في السباق الرمضاني الحالي لما لهذه الاغاني من أهمية في انتشار وترويج هذه الاعمال ضمن خطة تسويقية للشركات المنتجة.

وفي هذا الإطار، طرح صناع مسلسل «تحت سابع أرض» أغنية الشارة الصوتية بعنوان «وين» بصوت الفنان السوري الشامي، الذي وضع بنفسه كلمات وألحان الأغنية وتولى إليان دباس عملية التوزيع الموسيقي.

وللمناسبة، شارك الشامي متتبعيه على موقع «انستغرام» مقطع فيديو بدا فيه وهو يؤدي الأغنية وأرفقه بتعليق مقتضب حمل اسم الأغنية «وين».

والمسلسل من بطولة تيم حسن وكاريس بشار وأنس طيارة، والقديرة منى واصف، ومن إنتاج «الصباح إخوان»، وتأليف عمر أبو سعدة وإخراج سامر برقاوي.

كما طرح صناع مسلسل «نفس» أغنية «إحساسي»، وهي التتر الرسمي للمسلسل بصوت الفنانة اللبنانية عبير نعمة. وهذه الأغنية من كلمات وألحان الفنان الشامل مروان خوري، الذي سكب إحساسه المرهف لحناً وكتابة ومن توزيع سليمان دميان. وحظيت الأغنية بإجماع المتابعين الذين أثنوا على جمالية الصوت لعبير نعمة وعلى روائع الكلمات واللحن التي أضافت رونقاً وإحساساً كبيراً.

ويترقب الجمهور اللبناني والعربي بفارغ الصبر عرض مسلسل «نفس» وهو من بطولة نخبة من ألمع نجوم الدراما السورية واللبنانية ومنهم «عابد فهد، دانييلا رحمة، معتصم النهار، إلسا زغيب، جوزف بونصار، إيلي متري، روزي الخولي، رانيا عيسى، وسام صباغ، وسواهم من الممثلين.