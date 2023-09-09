سياسة | عربي | فلسطين

إطلاق النار على حاجز عسكري إسرائيلي شمالي الضفة

منذ ساعتين

(أرشيف).

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رام الله: أعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، تعرض قوة تابعة له لإطلاق نار عند حاجز عسكري قرب مدينة طولكرم شمالي الضفة الغربية.
وقال الجيش في بيان نشره على حسابه بمنصة “إكس”: “تم إطلاق النار في وقت سابق اليوم (السبت) من عمق مدينة طولكرم باتجاه حاجز الجيش قرب طولكرم”.
وأضاف: “أطلقت القوة التي تواجدت في المكان النار على مصدر إطلاق النار، وباشرت بتمشيط المنطقة بحثا عن المشتبه بهم”.
وأشار إلى أنه “خلال عمليات البحث في محيط المدينة، تم العثور على العشرات من فوارغ الرصاص”.
وقال الجيش إن قوته تعرضت مجددا لإطلاق النار خلال مغادرتها محيط طولكرم، وردت على مصدر النيران، من دون وقوع خسائر في صفوفها.

وتشهد الضفة الغربية منذ شهور، توترا متصاعدا مع استمرار الاقتحامات الإسرائيلية للمدن والقرى الفلسطينية، من دون أن تنجح مختلف الوساطات والجهود الدبلوماسية في تهدئة الأوضاع على الأرض.

(الأناضول)

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