إطلاق النار على حافلة إسرائيلية وسط الضفة

القدس: قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، إن قوة تابعة له تطارد مسلحين أطلقوا النار على حافلة إسرائيلية غرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وقال الجيش، في بيان: “وقع إطلاق نار على حافلة إسرائيلية في وقت سابق اليوم بالقرب من قرية أم صفا”.

وأضاف أن إطلاق النار لم يسفر عن وقوع أضرار أو إصابات بين ركاب الحافلة، دون الإشارة ما إن كانت تقل جنودا أم مستوطنين.

وتابع جيش الاحتلال أن قواته بدأت “ملاحقة المشتبه بهم”، دون مزيد من التفاصيل.

ومنذ شهور تشهد الضفة الغربية حالة تصعيد شديد جراء اقتحامات جيش الاحتلال الإسرائيلي للمدن والبلدات الفلسطينية، واعتداءات المستوطنين وهجماتهم على القرى والبلدات الفلسطينية.

(وكالات)