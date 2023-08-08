سياسة | دولي

إطلاق النار على حافلة إسرائيلية وسط الضفة

منذ ساعتين

صورة أرشيفية

حجم الخط
0

القدس: قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، إن قوة تابعة له تطارد مسلحين أطلقوا النار على حافلة إسرائيلية غرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.
وقال الجيش، في بيان: “وقع إطلاق نار على حافلة إسرائيلية في وقت سابق اليوم بالقرب من قرية أم صفا”.
وأضاف أن إطلاق النار لم يسفر عن وقوع أضرار أو إصابات بين ركاب الحافلة، دون الإشارة ما إن كانت تقل جنودا أم مستوطنين.
وتابع جيش الاحتلال أن قواته بدأت “ملاحقة المشتبه بهم”، دون مزيد من التفاصيل.
ومنذ شهور تشهد الضفة الغربية حالة تصعيد شديد جراء اقتحامات جيش الاحتلال الإسرائيلي للمدن والبلدات الفلسطينية، واعتداءات المستوطنين وهجماتهم على القرى والبلدات الفلسطينية.
(وكالات)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

الشرطة الأمريكية: بلاغ إطلاق النار عند مبنى الكونغرس كاذب- (فيديو)
2 - أغسطس - 2023
إصابة 6 إسرائيليين بإطلاق نار في مستوطنة بالضفة الغربية المحتلة واستشهاد المنفذ- (صور وفيديوهات)
1 - أغسطس - 2023
إصابة 3 أشخاص وتوقيف 3 في إطلاق نار خلال كرنفال كاريبي في روتردام
30 - يوليو - 2023
جيش الاحتلال يعلن تعرض أحد مواقعه لإطلاق نار شمالي الضفة
29 - يوليو - 2023

إشترك في قائمتنا البريدية