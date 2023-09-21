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إطلاق النار على فلسطيني بدعوى تنفيذه عملية طعن في القدس المحتلة- (صور وفيديو)

منذ 18 دقيقة

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القدس: أطلقت قوات إسرائيلية، الخميس، النار على فلسطيني بدعوى تنفيذه عملية طعن في مستوطنة “التلة الفرنسية” بمدينة القدس الشرقية، وفق إعلام عبري.

وقالت هيئة البث الإسرائيلي (رسمية) إن قوات أمن أطلقت النار على فلسطيني بدعوى تنفيذه عملية طعن داخل محطة لسكة القطار، بمستوطنة “التلة الفرنسية”.

وأشارت إلى أن “حارس أمن إسرائيليا أصيب بجروح طفيفة جراء عملية الطعن”.

#عاجل شرطة الاحتلال تطلق النار على شاب بالقرب من منطقة التلة الفرنسية بالقدس المحتلة . pic.twitter.com/Xrugp4pNCM

— Lana Kamleh( لانا كاملة )اعلامية مقدسية فلسطينية (@LanaKamleh) September 21, 2023

ولم تدل هيئة البث الإسرائيلي بمزيد من المعلومات عن الحالة الصحية للفلسطيني أو هويته.

كما لم يصدر أي تعليق فلسطيني على الحادث حتى الساعة 18:50 (توقيت غرينتش).

وهرعت قوات كبيرة من الشرطة والإسعاف إلى مكان تنفيذ العملية، فيما أغلقت الشرطة عددا من الطرقات المحيطة.

(الأناضول)

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