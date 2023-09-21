إطلاق النار على فلسطيني بدعوى تنفيذه عملية طعن في القدس المحتلة- (صور وفيديو)

القدس: أطلقت قوات إسرائيلية، الخميس، النار على فلسطيني بدعوى تنفيذه عملية طعن في مستوطنة “التلة الفرنسية” بمدينة القدس الشرقية، وفق إعلام عبري.

وقالت هيئة البث الإسرائيلي (رسمية) إن قوات أمن أطلقت النار على فلسطيني بدعوى تنفيذه عملية طعن داخل محطة لسكة القطار، بمستوطنة “التلة الفرنسية”.

وأشارت إلى أن “حارس أمن إسرائيليا أصيب بجروح طفيفة جراء عملية الطعن”.

#عاجل شرطة الاحتلال تطلق النار على شاب بالقرب من منطقة التلة الفرنسية بالقدس المحتلة . pic.twitter.com/Xrugp4pNCM

— Lana Kamleh( لانا كاملة )اعلامية مقدسية فلسطينية (@LanaKamleh) September 21, 2023

ولم تدل هيئة البث الإسرائيلي بمزيد من المعلومات عن الحالة الصحية للفلسطيني أو هويته.

كما لم يصدر أي تعليق فلسطيني على الحادث حتى الساعة 18:50 (توقيت غرينتش).

عاجل| الإعلام العبري: أنباء عن عملية طعن قرب التلة الفرنسية بالقدس المحتلة pic.twitter.com/ioJBDEcXg6 — القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) September 21, 2023

وهرعت قوات كبيرة من الشرطة والإسعاف إلى مكان تنفيذ العملية، فيما أغلقت الشرطة عددا من الطرقات المحيطة.

جانب من استنفار قوات الاحتلال في منطقة عملية الطعن بالقرب من التلة الفرنسية بالقدس المحتلة pic.twitter.com/wLys1eh9AL — القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) September 21, 2023

(الأناضول)