إطلاق سراح أول دفعة من الفلسطينيين من سجون إسرائيلية بموجب اتفاق وقف إطلاق النار

القدس: أفادت تقارير فلسطينية أنه تم الإفراج عن أول دفعة من الفلسطينيين من سجون إسرائيلية في إطار اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس.

وقال المكتب الصحافي التابع للسلطة الفلسطينية، اليوم الأحد، إن عددا من المفرج عنهم من سجون إسرائيلية وصلوا برفقة عائلاتهم إلى مدينة القدس الشرقية. ولم يرد في البداية أي تأكيد رسمي من جانب السلطات الإسرائيلية.

ووصلت حافلات تابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر، مساء الأحد، إلى سجن عوفر الإسرائيلي غرب مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة.

ودخلت حافلات تحمل شارة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، السجن، بعد أن جاءت من جهة القدس.

وفي محيط السجن من جهة بيتونيا (بلدة فلسطينية تقع بين القدس ورام الله)، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي المنطقة القريبة من السجن منطقة عسكرية مغلقة ومنع تجمع ذوي الأسرى.

وينتشر عشرات من ذوي الأسرى المتوقع الإفراج عنهم، متفرقين في المنطقة، التي من المقرر خروج حافلات الصليب الأحمر منها باتجاه رام الله.

ومن المتوقع أن يتم إطلاق سراح حوالي 90 أسيرا، اليوم الأحد، بعد ساعات من إفراج حماس عن ثلاث إسرائيليات كن محتجزات في قطاع غزة منذ هجمات 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وفي المرحلة الأولى من الاتفاق، من المقرر أن يتم تبادل 33 محتجزا مقابل 1904 سجناء فلسطينيين.

(د ب أ)