إطلاق سراح الألمانية الإيرانية ناهد تقوي بعد احتجازها أربع سنوات في طهران

برلين: أطلق سراح الألمانية الإيرانية ناهد تقوي التي أوقفت في طهران في تشرين الأول/اكتوبر 2020، وأعيدت إلى ألمانيا حيث وصلت الأحد، على ما أعلنت كل من ابنتها ومنظمة العفو الدولية، الإثنين.

وبحسب المنظمة غير الحكومية، فإن الناشطة من أجل حقوق المرأة، التي حكم عليها في آب/أغسطس 2021 بالسجن عشر سنوات لإدانتها بالانتماء إلى مجموعة “مخالفة للقانون”، أطلق سراحها بعد “تدهور كبير” في حالتها الصحية في سجن إيفين المعروف بظروف الاعتقال البالغة الصعوبة فيه.

🚨Nahid Taghavi had been released!

After enduring more than 4 years at the hands of the Iranian Regime, Nahid has finally reunited with her daughter in Germany. pic.twitter.com/BtDylGEyDY

