سياسة | دولي | إيران

إطلاق سراح الألمانية الإيرانية ناهد تقوي بعد احتجازها أربع سنوات في طهران

13 - يناير - 2025

صور جمشيد شارمهد وناهد تقوي في تظاهرة أمام الخارجية الألمانية في برلين. 31 يوليو 2023. ا ف ب

حجم الخط
0

برلين: أطلق سراح الألمانية الإيرانية ناهد تقوي التي أوقفت في طهران في تشرين الأول/اكتوبر 2020، وأعيدت إلى ألمانيا حيث وصلت الأحد، على ما أعلنت كل من ابنتها ومنظمة العفو الدولية، الإثنين.

وبحسب المنظمة غير الحكومية، فإن الناشطة من أجل حقوق المرأة، التي حكم عليها في آب/أغسطس 2021 بالسجن عشر سنوات لإدانتها بالانتماء إلى مجموعة “مخالفة للقانون”، أطلق سراحها بعد “تدهور كبير” في حالتها الصحية في سجن إيفين المعروف بظروف الاعتقال البالغة الصعوبة فيه.

(أ ف ب)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

إيران تصر على محاسبة الشركات الألمانية التي طورت الأسلحة الكيميائية لنظام صدام
1 - ديسمبر - 2024
فيلم إيراني صُوِّر سراً في طهران يمثّل ألمانيا في السباق إلى الأوسكار.. “فرحة مشوبة بالمرارة”
25 - نوفمبر - 2024
طهران: الإيراني الألماني جمشيد شارمهد توفي قبل تنفيذ إعدامه
5 - نوفمبر - 2024
موقوف ثالث في باريس في إطار اتهامات لإيران بالتخطيط لاغتيال يهود في ألمانيا وفرنسا
27 - سبتمبر - 2024

اشترك في قائمتنا البريدية