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 إطلاق سراح صحافي “الجزيرة” سمير ساسي بعد يومين من توقيفه في تونس 

5 - يناير - 2024

الصحافي التونسي سمير ساسي- الصورة من وسائل التواصل الاجتماعي

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تونس: أطلقت النيابة العامة بمحكمة أريانة في تونس، الجمعة، سراح الصحفي بمكتب قناة “الجزيرة” القطرية، سمير ساسي، بعد يومين من إيقافه، دون توجيه تهمة ضده.
وقال عضو هيئة الدفاع المحامي مختار الجماعي إن “النيابة العمومية بمحكمة أريانة (شمال العاصمة تونس) أطلقت سراح الصحفي بمكتب قناة الجزيرة بتونس ، سمير ساسي“.
وأضاف الجماعي أن “النيابة لم توجّه أي تهمة للصحفي ساسي”.

ولم يصدر تعليق من السلطات التونسية بشأن توقيف ساسي، أو إطلاق سراحه.
ومساء الأربعاء، أوقفت السلطات الأمنية التونسية، الصحفي بمكتب قناة “الجزيرة”، ساسي، بموجب قانون مكافحة الإرهاب.
وقال المحامي الجماعي إن “فرقة من الحرس الوطني بمنطقة حي التضامن (غرب العاصمة)، أوقفت الصحفي بقناة الجزيرة سمير ساسي، بموجب قانون مكافحة الإرهاب”.
وأضاف الجماعي أن “السلطات الأمنية منعت المحامين من مقابلة ساسي لمدة 48 ساعة، فيما رفض ساسي الإجابة عن أي أسئلة دون حضور محاميه”.

وأكد أن “هيئة الدفاع لا تعلم حتى اللحظة أي شيء عن التهم الموجهة للصحفي سمير ساسي”.
وسمير ساسي هو صحفي عمل قبل الثورة التونسية (2011) في جريدة “الموقف” المعارضة، وهو حاصل على شهادة الدكتوراه في الحضارة العربية، وله روايات منشورة وديوان شعر.
وشدد الرئيس التونسي قيس سعيّد، مراراً، على استقلال المنظومة القضائية في بلاده، بينما تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية، بدأها في 25 يوليو/تموز 2021، وأحدثت أزمة سياسية حادة في البلاد.

(الأناضول)

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