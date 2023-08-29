إطلاق سراح كوميدي لبناني أوقف على خلفية نكتة ألقاها قبل خمس سنوات

بيروت: أخلي سبيل كوميدي لبناني تم توقيفه، الثلاثاء، على خلفية نكتة ألقاها قبل خمس سنوات، وفق ما أعلنت محاميته وذلك بعد أيام قليلة على استجوابه بشأن عرض كوميدي آخر قدّمه.

وقالت المحامية ديالا شحادة في تصريح لوكالة فرانس برس إن نور حجار وضع “قيد التوقيف” في مركز احتجاز في بيروت قبل أن يطلق سراحه مساء، موضحة أن دار الفتوى السنية كانت قد تقدّمت بشكوى ضدّه.

لكن المحامية شدّدت على أن الواقعة التي أوقف على خلفيتها “وقعت قبل خمس سنوات، لذا وفق القوانين اللبنانية انقضت مدّة التقادم”.

وتظهر مقاطع تم تداولها على شبكات التواصل الاجتماعي الكوميدي وهو يلقي النكات حول أحداث يفترض أنها جرت في جنازة عائلية، ويمكن سماع تفاعل الجمهور ضحكا وتصفيقا.

وشدّدت المحامية على أن المشاهد مأخوذة من عرض كوميدي قدّمه لكن يبدو أنها أخرجت من سياقها.

وأوقف حجّار على الرغم من إبدائه استعداده للاعتذار من كل من شعر بأنه تعرّض لإساءة، وفق المحامية التي أشارت إلى أن الكوميدي تلقى تهديدات بالقتل.

وقالت شحادة إن حجار يواجه حاليا قضيتين قضائيتين منفصلتين، إحداهما أمام المحكمة العسكرية.

وتجمّع عدد من الأشخاص أمام قصر العدل في بيروت احتجاجا على احتجازه.

وكانت مجموعة من المنظمات الحقوقية الدولية بينها “العفو الدولية” و”هيومن رايتس ووتش” قد دانت توقيف حجار ودعت إلى تخلية سبيله فورا.

في بيان على منصة “إكس” (تويتر سابقا) حضّت المنظمات “السلطات القضائية على توفير أكبر قدر من الحماية القانونية للعروض الكوميدية”.

وقالت الباحثة في شؤون لبنان في منظمة العفو سحر مندور إن حجار “مارس حقّه في حرية التعبير”.

وتابعت في تصريح لفرانس برس “أولئك الذين تسبّبوا بالفقر والموت والدمار يجب أن يكونوا مكانه، فيما هو وغيره ممن ينتقدون السلطات يجب ان يكونوا أحرارا في ذلك، خصوصا في زمن الأزمات”.

منذ أواخر العام 2019 يشهد لبنان انهيارا اقتصاديا أغرق غالبية شعبه في الفقر.

ويعتبر البنك الدولي أن الأزمة الاقتصادية التي يشهدها لبنان هي إحدى أسوأ الأزمات الاقتصادية في العالم في التاريخ الحديث، وتحمّل الهيئة السلطات مسؤولية ذلك بإساءتها استخدام ودائع الشعب في العقود الثلاثة الأخيرة.

وجاء توقيف حجار بعدما تم استجوابه في الأسبوع الماضي على خلفية نكتة ألقاها حول جنود يعملون لصالح تطبيق شهير لخدمة توصيل الطعام.

وتقلّصت قيمة رواتب عناصر قوات الأمن اللبنانية ولا سيما الجيش منذ بدأت الأزمة الاقتصادية، ويمارس بعضهم وظائف إضافية لتلبية الاحتياجات المعيشية.

(أ ف ب)