إطلاق سراح مغني الراب الإيراني توماج صالحي بكفالة

طهران: جرى إطلاق سراح مغني الراب الإيراني المعتقل توماج صالحي بكفالة، بحسب ما قاله محامي الدفاع عنه، أمير رايسيان للموقع الالكتروني لصحيفة “شرق” الإخبارية، اليوم الأحد.

وتمت مراجعة الحكم الصادر ضد صالحي بالسجن لمدة ستة أعوام، وسُمح له بمغادرة السجن في أصفهان بوسط إيران، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد.

تو درخشیدی و بس

به سپیدی تمام… توماج صالحی پسر ایران، پس از تحمل ۲۵۲ روز زندان انفرادی و مجموعا یک سال و ۲۱ روز حبس ناعادلانه، سرانجام امروز ۲۷ آبان به قید وثیقه از زندان آزاد و به جمع خانواده بزرگ خود بازگشت.

ضمن ابراز شعف و شادمانی از پایان یافتن این اسارت ظالمانه، پیگیر… pic.twitter.com/TrCyT5TQvV — توماج صالحی🌋 (@OfficialToomaj) November 18, 2023

وقال محاميه إنه يأمل أيضاً في أن يحصل موكله على عفو من الدولة.

جدير بالذكر أن صالحي كان قد تم اعتقاله خلال موجة الاحتجاجات التي شهدتها إيران في خريف عام 2022، وحكم عليه بالسجن لمدة ستة أعوام.

وقام مراراً بكتابة نصوص تنتقد القضايا السياسية والاجتماعية في البلاد، وكان من بين أوائل من أعربوا عن دعمهم للمظاهرات ضد السلطات على وسائل التواصل الاجتماعي.

(د ب أ)