سياسة | دولي | إيران

إطلاق سراح مغني الراب الإيراني توماج صالحي بكفالة

19 - نوفمبر - 2023

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طهران: جرى إطلاق سراح مغني الراب الإيراني المعتقل توماج صالحي بكفالة، بحسب ما قاله محامي الدفاع عنه، أمير رايسيان للموقع الالكتروني لصحيفة “شرق” الإخبارية، اليوم الأحد.

وتمت مراجعة الحكم الصادر ضد صالحي بالسجن لمدة ستة أعوام، وسُمح له بمغادرة السجن في أصفهان بوسط إيران، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد.

وقال محاميه إنه يأمل أيضاً في أن يحصل موكله على عفو من الدولة.

جدير بالذكر أن صالحي كان قد تم اعتقاله خلال موجة الاحتجاجات التي شهدتها إيران في خريف عام 2022، وحكم عليه بالسجن لمدة ستة أعوام.

وقام مراراً بكتابة نصوص تنتقد القضايا السياسية والاجتماعية في البلاد، وكان من بين أوائل من أعربوا عن دعمهم للمظاهرات ضد السلطات على وسائل التواصل الاجتماعي.

(د ب أ)

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