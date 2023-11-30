الاحتلال الإسرائيلي يفرج عن 30 أسيراً فلسطينياً بموجب اتفاق الهدنة- (فيديوهات)

رام الله: أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، عن 30 معتقلا، بينهم 22 طفلا و8 معتقلات من أراضي الـ48، عند سجن “عوفر” العسكري” المقام على الأراضي الفلسطينية في بلدة بيتونيا غرب رام الله، ومن معتقل “المسكوبية” في القدس المحتلة، ضمن الدفعة السابعة من “صفقة التبادل”.

واستبقت قوات الاحتلال الإسرائيلي الإفراج عن المعتقلين، باقتحام الأحياء القريبة من سجن “عوفر” العسكري، وصولا إلى دوار المدارس وسط بلدة بيتونيا.

ونقلت حافلة ومركبات تابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر، 19 من المعتقلين الأطفال المفرج عنهم، من سجن “عوفر” العسكري” إلى الساحة المقابلة لبلدية رام الله، حيث كانت عائلاتهم وحشد من المواطنين في استقبالهم.

في حين تم الإفراج عن 3 معتقلين مقدسيين من “المسكوبية” إلى منازلهم، إضافة إلى الإفراج عن 8 معتقلات من أراضي الـ48.

وفي وقت سابق من اليوم، اقتحمت شرطة الاحتلال منازل ذوي المعتقلين المقدسيين قبيل الإفراج عنهم، وحذرتهم من إقامة أي مظاهر احتفال أو تجمعات، كما قمعت الطواقم الصحفية التي تواجدت في المكان ومنعتها من التغطية.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزل ذوي الأسير أحمد العجلوني في القدس المحتلة ومنعت تغطية لقائه بعائلته.

ومن المنتظر خروج العجلوني من المعتقل اليوم ضمن الدفعة السابعة من صفقة تبادل الأسرى.

وخلال الدفعات السبع، أفرجت سلطات الاحتلال عن 63 معتقلة، و147 طفلا، غالبيتهم اعتقلوا خلال عدوان الاحتلال المتواصل على شعبنا منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

في المقابل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال أيام الهدنة السبعة أكثر من 260 مواطنا في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، وفقا لهيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية في منشور على موقع إكس (تويتر سابقا) إنه سيتم إطلاق سراح 30 فلسطينيا اليوم الخميس مقابل 10 رهائن في قطاع غزة في اليوم السابع من اتفاق الهدنة الإنسانية، مع إدراج اسم المواطنتين الروسيتين اللتين أُفرج عنهما أمس في القائمة.

وأضاف المتحدث ماجد الأنصاري أن الفلسطينيين المفرج عنهم من السجون الإسرائيلية بينهم 23 قاصرا وسبع نساء، في حين أن المواطنين الإسرائيليين الثمانية الذين أطلق سراحهم اليوم الخميس ضمن الاتفاق هم قاصران وست نساء، من بينهم مزدوجو الجنسية من المكسيك وروسيا وأوروغواي.

حسب التزامات اليوم السابع من اتفاق الهدنة، اليوم سيتم الإفراج عن 30 فلسطينيا، مقابل الإفراج عن 10 رهائن في غزة. حيث تم احتساب المواطنتين الروسيتين اللتين تم الافراج عنهم يوم امس ضمن هذه القائمة. — د. ماجد محمد الأنصاري Dr. Majed Al Ansari (@majedalansari) November 30, 2023

المفرج عنهم من الإسرائيليين المحتجزين في غزة اليوم يضمون ٢ قصر و ٦ نساء منهم من مزدوجي الجنسية:

– مكسيكية

– روسية

– اوروغوانية

تم تسليمهم للصليب الاحمر. — د. ماجد محمد الأنصاري Dr. Majed Al Ansari (@majedalansari) November 30, 2023

(وكالات)