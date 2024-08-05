مسؤولون: إصابة جنود أمريكيين في هجوم صاروخي على قاعدة بالعراق- (فيديو)

واشنطن: قال ثلاثة مسؤولين أمريكيين إن عدة جنود أمريكيين أصيبوا في هجوم على قاعدة عسكرية في العراق اليوم الاثنين.

يأتي هذا مع تزايد المخاوف في المنطقة بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إسماعيل هنية والقائد العسكري الكبير في جماعة حزب الله اللبنانية فؤاد شكر.

وذكر المسؤولون، الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم، أن ما يشتبه بأنه هجوم صاروخي استهدف قاعدة عين الأسد الجوية في العراق. وذكروا أن مصدرهم معلومات أولية يمكن أن تتغير.

وقال أحد المسؤولين إن “العسكريين بالقاعدة يجرون تقييما للأضرار بعد الهجوم”.

وأفادت مصادر أمنية بأنه تم إطلاق صاروخين من طراز كاتيوشا اليوم الاثنين على قاعدة في غرب العراق. وذكر أحد المصادر أن الصاروخين سقطا داخل القاعدة.

ونفذت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي ضربة في العراق استهدفت أفرادا قال مسؤولون أمريكيون إنهم مسلحون كانوا يستعدون لإطلاق طائرات مسيرة وشكلوا تهديدا للقوات الأمريكية وقوات التحالف.

وتتأهب الولايات المتحدة لوفاء إيران بتعهدها بالرد على اغتيال هنية في طهران.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إنها ستنشر مقاتلات إضافية وسفنا حربية تابعة للبحرية في الشرق الأوسط، في الوقت الذي تسعى فيه واشنطن إلى تعزيز الدفاعات في أعقاب التهديدات بالرد من إيران وحلفاء طهران.

حصري 🔻 تصاعد اعمدة الدخان من قاعدة عين الأسد بعد دكها بالصواريخ. pic.twitter.com/iSWRe95TvH — AHMAD SLMAN (@ahmad_slman11) August 5, 2024

عــــاجــــل المقاومة العراقية تدك قاعدة عين الأسد التي يتواجد بها الجيش الأمريكي. pic.twitter.com/ODCMZdJOa4 — ابوعميرالقاضي{علم وجهاد} (@zy08fv82LGn4dH3) August 5, 2024

(رويترز)