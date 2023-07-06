جيش الاحتلال ينفي إطلاق صاروخ من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل وحزب الله يصدر بيانا- (صور) 

بيروت- “القدس العربي”:

نفى جيش الاحتلال، إطلاق صاروخ من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل، اليوم الخميس، وقال إن انفجارا وقع ناجم عن لغم قديم.

وكانت وسائل إعلام محلية لبنانية تحدثت في وقت سابق، عن إطلاق صاروخ من الأراضي اللبنانية وتحديدا من محلة بسطرة بين كفرشوبا والماري في الجنوب باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأفادت وسائل الإعلام أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ردّت بقذيفتين مدفعيتين سقطتا في سهل المجيدية.

وترافق هذا التطور مع رفض حزب الله الإجراءات الاسرائيلية في القسم الشمالي من بلدة الغجر واحتلال هذا القسم ومحاولة فرض أمر واقع.

لم يتحدد بعد طبيعة انفجارين سمعا ، واحد بمحاذاة #قرية_الغجر في الجزء السوري منها وآخر في محيط مزرعة #بسطره اي معلومات متداولة أخرى لم تُحسم بعد. pic.twitter.com/pTCbNEM02F — علي شعيب || Ali Shoeib 🇱🇧 (@alishoeib1970) July 6, 2023

وأصدر الحزب بياناً جاء فيه: “أقدمت قوات الاحتلال الصهيوني في الآونة الأخيرة على اتخاذ إجراءات خطيرة في القسم الشمالي ‏من بلدة الغجر الحدودية وهو القسم اللبناني الذي تعترف به الأمم المتحدة باعتباره جزءاً من ‏الأراضي اللبنانية لا نقاش فيه ولا نزاع حوله”.

وأضاف: “تمثّلت هذه الإجراءات بإنشاء سياج شائك وبناء ‏جدار إسمنتي حول كامل البلدة شبيه بما تقوم به على الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة، مما ‏فصل هذه القرية عن محيطها الطبيعي التاريخي داخل الأراضي اللبنانية، وفرضت قوات الاحتلال ‏سلطتها بشكل كامل على القسمين اللبناني والمحتل من البلدة وأخضعتها لإدارتها بالتوازي مع فتح ‏القرية أمام السواح القادمين من داخل الكيان الصهيوني”.

وأكد حزب الله في بيانه “أن هذه الإجراءات الخطيرة والتطور الكبير هو احتلال كامل للقسم اللبناني من بلدة الغجر بقوة ‏السلاح وفرض الأمر الواقع فيها، وهو ليس مجرد خرق روتيني مما اعتادت عليه قوات الاحتلال ‏بين الفينة والأخرى.”.

وختم: “إزاء هذا التطور الخطير، فإننا ندعو الدولة اللبنانية بكافة مؤسساتها لا سيما الحكومة اللبنانية، ‏وندعو أيضا الشعب اللبناني بكافة قواه السياسية والأهلية إلى التحرّك لمنع تثبيت هذا الاحتلال ‏وإلغاء الإجراءات العدوانية التي أقدم عليها والعمل على تحرير هذا الجزء من أرضنا وإعادته إلى ‏الوطن”.