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إطلاق صفارات الإنذار للمرة الأولى منذ شهرين في مستوطنات غلاف غزة بعد رصد صاروخين

4 - أكتوبر - 2024

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دبي: قال الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة إن صفارات الإنذار أطلقت في جنوب إسرائيل للمرة الأولى منذ نحو شهرين.

وأضاف في منشور على منصة إكس “بعد مرور ما يقرب من عام على أحداث 7 أكتوبر، لا تزال حماس تهدد مواطنينا بإرهابها وسنواصل العمل ضدها”.

وأفاد بيان الجيش الإسرائيلي بأن صفارات الإنذار دوت بمنطقتي “كيسوفيم” و”العين الثالثة” القريبتين من حدود قطاع غزة، عقب إطلاق الصاروخين.

وذكر أن هذه “المرة الأولى التي تسمع فيها صفارات الإنذار جنوب إسرائيل منذ شهرين”.

من جانبها، ذكرت القناة 12 العبرية أن أحد الصاروخين تم اعتراضه، بينما سقط الآخر في منطقة مفتوحة، دون الإبلاغ عن أي أضرار أو تفاصيل إضافية.

(وكالات)

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