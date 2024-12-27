سياسة | دولي

إصابة 18 إسرائيليا خلال التدافع جراء صاروخ من اليمن- (فيديو)

27 - ديسمبر - 2024

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تل أبيب: قالت “الجبهة الداخلية الإسرائيلية” إن صفارات الإنذار تدوي في عشرات المناطق وسط إسرائيل، إثر رصد إطلاق صاروخ من اليمن.

وزعم الجيش الإسرائيلي أنه اعترض الصاروخ اليمني قبل دخوله أجواء البلاد.

وأكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي إطلاق صفارات الإنذار في منطقة غوش دان والساحل، إثر إطلاق صاروخ من اليمن.

وتحدث الإسعاف الإسرائيلي عن إصابة 18 شخصا خلال التدافع وهم في طريقهم إلى المنطقة المحمية إثر إطلاق الصاروخ.

(وكالات)

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  1. يقول Nii:
    ديسمبر 27, 2024 الساعة 7:25 ص

    لم ينفعهم نظام ثاذ الأمريكي و لا قبعاتهم
    لا عاصم الا الله

    رد
  2. يقول Abdelbaset Farag:
    ديسمبر 27, 2024 الساعة 8:38 ص

    تدافع هههههههه حلو جدا التدافع دا

    رد

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