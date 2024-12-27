إصابة 18 إسرائيليا خلال التدافع جراء صاروخ من اليمن- (فيديو)

تل أبيب: قالت “الجبهة الداخلية الإسرائيلية” إن صفارات الإنذار تدوي في عشرات المناطق وسط إسرائيل، إثر رصد إطلاق صاروخ من اليمن.

وزعم الجيش الإسرائيلي أنه اعترض الصاروخ اليمني قبل دخوله أجواء البلاد.

ما اجمل صواريخ اليمن وهي تناور في سماء العدو pic.twitter.com/NKCp0OWWLR — محمد إبن المهرة 𐩣𐩢𐩣𐩵 𐩽 𐩱𐩨𐩬 𐩽 𐩱𐩡𐩣𐩠𐩧𐩠 (@mohammedm1111) December 27, 2024

وأكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي إطلاق صفارات الإنذار في منطقة غوش دان والساحل، إثر إطلاق صاروخ من اليمن.

وتحدث الإسعاف الإسرائيلي عن إصابة 18 شخصا خلال التدافع وهم في طريقهم إلى المنطقة المحمية إثر إطلاق الصاروخ.

(وكالات)