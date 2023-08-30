إطلاق صواريخ على حقل خور مور للغاز في كردستان العراق ولا أنباء عن أضرار

السليمانية: ذكر بيان صادر عن وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان العراق أن عدة صواريخ أطلقت على حقل خور مور للغاز في منطقة السليمانية بشمال العراق اليوم الأربعاء، دون وقوع ضحايا.

وقال مسؤولون أكراد إن صاروخين سقطا قرب محيط الحقل، دون أن يبلغوا حتى الآن عن وقوع أضرار أو ضحايا.

ويمتلك كونسورتيوم اللؤلؤة وشركة دانة غاز الإماراتية للطاقة ووحدتها التابعة نفط الهلال حقوق استغلال خور مور وجمجمال، وهما من أكبر حقول الغاز في العراق.

وقال البيان إن وزير الثروات الطبيعية بالوكالة سيتابع الأوضاع مع التنسيق مع دانة غاز لضمان ألا يؤثر الهجوم الصاروخي على إنتاج الغاز والكهرباء.

(رويترز)