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إطلاق صواريخ على مجمع للغاز في شمال العراق- (فيديو) 

منذ 31 دقيقة

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السليمانية (العراق): أُطلقت صواريخ مساء الخميس على مجمع للغاز في منطقة كردستان التي تتمتع بحكم ذاتي في شمال العراق، وفق ما أفاد مصدر أمني ومسؤول محلي.

وقال مصدر أمني إن “صاروخي كاتيوشا استهدفا حقل كورمور الغازي في السليمانية دون تسجيل خسائر”.

وأكد مسؤول محلي في محافظة السليمانية وقوع الهجوم، مشيرا إلى اندلاع حريق في جزء من حقل الغاز، ويعمل عناصر الإطفاء على إخماده.

(أ ف ب)

 

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