إطلاق صواريخ من غزة على جنوب إسرائيل بعد هدوء 48 ساعة

تل أبيب: بعد هدوء لقرابة 48 ساعة، تم إطلاق صواريخ من قطاع غزة على جنوب إسرائيل اليوم السبت.

وأدى الهجوم إلى انطلاق صافرات الإنذار في بلدة كفار عزة الحدودية التي تم إخلاؤها بشكل كبير، بحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” في موقعها الإلكتروني.

وذكر سكان محليون أنهم شاهدوا أربعة صواريخ اعتراضية تسقط المقذوفات المنطلقة من قطاع غزة.

ولم ترد أي تقارير عن إصابات أو أضرار مادية.

وتباطأ بشكل كبير معدل إطلاق الصواريخ من قطاع غزة في الأسابيع الأخيرة في الوقت الذي يوسع فيه الجيش الإسرائيلي هجومه البري ضد حركة حماس.

(د ب ا)