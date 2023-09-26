إطلاق قناة “السعودية الآن” لعكس الحراك الذي تشهده المملكة

الرياض: أطلقت المملكة العربية السعودية قناة “السعودية الآن”، وذلك لعكس الحراك الذي تشهده المملكة في ظل رؤية المملكة 2030 خاصة البث الحي لنقل الفعاليات والأحداث المهمة التي تستضيفها البلاد .

وذكرت وكالة الأنباء السعودية”واس”، اليوم الثلاثاء، أن إطلاق القناة، مساء أمس الإثنين، يأتي في الوقت الذي “تشهد فيه المملكة تصاعدًا ملحوظًا في عدد الفعاليات والمعارض والمؤتمرات، نتاج القفزات النوعية التي أحدثتها رؤية المملكة 2030، حيث وصل عدد الفعاليات والأنشطة المرخصة، خلال العام الماضي، 5650 فعالية ونشاطًا ترفيهيًا، بزيادة 367 % عمّا كانت عليه في العام الذي يسبقه”.

(د ب أ)